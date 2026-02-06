A che ora inizia la Cerimonia apertura Olimpiadi Milano Cortina 2026: orario

A che ora inizia la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? L’inizio dell’evento, che andrà in scena a San Siro (Milano) e sarà seguito in tutto il mondo, è in programma alle ore 20. La diretta tv su Rai 1 però inizierà qualche minuto prima: alle ore 19,45.

Durata

Ma quanto dura (durata) la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? La cerimonia dovrebbe durare circa 3 ore. La messa in onda su Rai 1 è infatti prevista dalle 19,45 alle ore 23.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia ma dove sarà possibile vedere la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? L’evento, come detto, va in onda stasera – venerdì 6 febbraio 2026 – alle ore 19,45 in chiaro, gratis, su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.