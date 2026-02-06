Icona app
TV

A che ora inizia la Cerimonia apertura Olimpiadi Milano Cortina 2026: orario

di Anton Filippo Ferrari
A che ora inizia la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? L’inizio dell’evento, che andrà in scena a San Siro (Milano) e sarà seguito in tutto il mondo, è in programma alle ore 20. La diretta tv su Rai 1 però inizierà qualche minuto prima: alle ore 19,45.

Durata

Ma quanto dura (durata) la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? La cerimonia dovrebbe durare circa 3 ore. La messa in onda su Rai 1 è infatti prevista dalle 19,45 alle ore 23.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia ma dove sarà possibile vedere la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? L’evento, come detto, va in onda stasera – venerdì 6 febbraio 2026 – alle ore 19,45 in chiaro, gratis, su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
