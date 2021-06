Cerimonia apertura Europei 2021 streaming e diretta tv: dove vederla

Stasera, venerdì 11 giugno 2021, alle ore 20,30 allo stadio Olimpico di Roma andrà in scena la cerimonia di apertura degli Europei di calcio 2021 (ex Euro 2020, rinviati causa pandemia). Uno spettacolo nello spettacolo calcistico che prenderà il via alle ore 21 con Turchia-Italia, gara inaugurale di UEFA EURO 2020. Una cerimonia solenne ma festosa presenterà l’evento continentale al mondo, celebrando l’unicità del calcio europeo con una metafora convincente: ogni singola squadra rappresenta una tradizione di eccellenza lunga 60 anni, ma solo quando tutte si uniscono si sprigiona la magia. Dove vedere la cerimonia di apertura degli Europei di calcio 2021 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

L’evento andrà in onda a partire dalle ore 20,30 in chiaro (gratis) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre) e via satellite sui canali Sky Sport.

Cerimonia apertura Europei 2021 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire la cerimonia anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it o quella riservata agli abbonati Sky, SkyGo.

Ospiti

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la cerimonia di apertura degli Europei di calcio 2021, ma quali sono gli ospiti che vi prenderanno parte? Sul prato dell’Olimpico saranno presenti due campioni del mondo e che a Roma hanno scritto pagine indelebili di storia come Francesco Totti (ex capitano della Roma) e Alessandro Nesta (ex Lazio e Milan). Poi la banda musicale della Polizia di Stato, 24 atleti delle sezioni giovanili dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro della Polizia di Stato (settori rugby, tiro a volo, arti marziali, lotta e scherma), ballerini professionisti e il Maestro Andrea Bocelli. Martin Garrix, Bono e The Edge, che hanno realizzato “We Are The People” – canzone ufficiale di EURO 2020 – saranno infine i protagonisti di una performance virtuale che utilizzerà tecnologie all’avanguardia per avvicinare i tifosi di tutto il mondo.