Cercando Alaska, le anticipazioni della prima puntata in onda su Sky Atlantic

Su Sky Altantic questa sera, mercoledì 27 maggio 2020, arriva in prima tv la serie Cercando Alaska, tratta dall’omonimo romanzo di John Green, diventato famoso per il libro (e il film) Colpa delle stelle. La serie è stata realizzata da firme importante del mondo seriale: vediamo infatti collaborare Josh Schwartz e Stephanie Savage, conosciuti per The O.C. e Gossip Girl. Protagonisti del teen drama sono Charlie Plummer e Kristine Froseth. Si tratta di un romanzo di formazione, che racconta la vita dentro e fuori la Culver Creek Academy, una scuola privata altamente esclusiva in Alabama, dove i protagonisti impareranno ad affrontare le proprie paure. Vediamo quali sono le anticipazioni della prima puntata di Cercando Alaska, in onda su Sky Atlantic e Now Tv dal 27 maggio alle ore 21:15.

Il trailer di Cercando Alaska

Cercando Alaska, le anticipazioni della prima puntata

Siamo nel 2005 e Miles Halter si trasferisce dalla Florida all’Alabama per frequentare una nuova scuola privata, la Culver Creek Academy, sperando di trovare il suo “grande forse”, o il suo “perché”. Miles è un ragazzino bizzarro, ossessionato dalle ultime parole pronunciate dai personaggi famosi prima di morire e troverà in questa scuola il suo spazio, circondandosi di amici veri come Chip “Il Colonnello” Martin, il suo compagno di stanza, e Takumi, informatore seriale che sa tutto di tutti. All’appello si aggiunge poi la misteriosa Alaska che, come Miles, vaga alla ricerca di risposte. Ad ossessionare Alaska è una domanda, come fare per abbandonare il labirinto della sofferenza che caratterizza la vita umana?

Tutto su Cercando Alaska: trama, cast, streaming

Miles, soprannominato Pancho, viene accolto dalla banda degli amici sfigati, ma viene anche preso di mira da un gruppo rivale che lo coinvolgeranno in uno scherzo poco divertente.

Nel secondo episodio, in onda sempre stasera, di Cercando Alaska vediamo il Colonnello, Takumi e Alaska intenzionati a vendicare il loro amico Miles: questo porta quindi a un escalation di scherzi che rischia di minare la gerarchia attuale e il delicato equilibrio su cui si basano le leggi di convivenza tra gli studenti. Il preside della scuola, detto L’aquila, è sulle tracce dei responsabili dello schermo e tutto sembra portare a Miles. Cosa farà il ragazzo, manterrà il segreto proteggendo gli amici o farà la spia? Cercando Alaska vi aspetta su Sky Atlantic e Now TV questa sera, mercoledì 27 maggio 2020, con la prima puntata.

