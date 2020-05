Kristine Froseth, chi è la protagonista di Cercando Alaska: i film e le serie tv in cui ha recitato e la vita privata

Kristine Froseth è una giovane attrice e modella norvegese naturalizzata americana che arriva sui piccoli schermi di Sky Atlantic grazie alla serie tv Cercando Alaska; la storia, tratta dall’omonimo romanzo di John Green, racconta di un gruppo d’amici che frequentano un’esclusiva scuola privata nel cuore dell’Alabama, sono tutti ragazzini alla ricerca del loro posto nel mondo, eppure Alaska – la protagonista – è una ragazza bellissima e ribelle che cela diversi segreti. Kristine Froseth si è accaparrata il ruolo di attrice protagonista, ma questo non è stato il suo primo ruolo di rilievo. La Froseth, nata in New Jersey nel 1996, è molto giovane eppure ha già catturato l’attenzione dei fanatici di serie tv recitando in alcuni esempi già ben noti.

Dov’è che l’ho già vista?, vi sarete chiesti. Froseth, nata da mamma e papà norvegesi, ha recitato per la prima volta in una serie tv, Junior, composta da 10 episodi. Poi è apparsa in un episodio di Let the Right One In, dopodiché l’abbiamo vista recitare ne La verità sul caso Harry Quebert, tratto dall’omonimo romanzo: la serie, composta da 10 episodi, ha visto protagonista Patrick Dempsey; qui, Kristine Froseth ha interpretato la giovane Nola Kellergan. Nel 2019, Netflix invece la sceglie per una serie giovanile, The Society, dove interpreta la tormentata Kelly. La serie racconta di un gruppo di adolescenti costretti a sopravvivere in un ambiente ostile che sembra casa, ma no lo è, perché sono completamente isolati, senza telefono né una via di fuga, intrappolati in una città che non ha alcuna cupola di vetro ma che comunque non permette loro di contattare il mondo esterno. The Society è stata rinnovata per una seconda stagione, quindi vedremo nuovamente Kristine farne parte.

Tutto su Cercando Alaska: trama, cast, streaming

Kristine Froseth, la protagonista di Cercando Alaska: prima della serie, il progetto del film

E poi è arrivato il progetto Cercando Alaska, in lingua originale intitolato Looking for Alaska. La serie, composta da 8 episodi, in origine doveva essere un film, che non è stato poi mai realizzato. Ma questo progetto in realtà è stato molto importante perché, grazie a quel provino, poté iniziare la sua carriera d’attrice. Un direttore di casting diede un’occhiata alle sue fotografie e la volle per un’audizione del film tratto dal romanzo di John Green. E, nonostante il film non sia stato più realizzato, Kristine è stata poi coinvolta nella serie tv.

Chi è Charlie Plummer, l’altro protagonista di Cercando Alaska

Ma in realtà il vero esordio di Kristine è stato al cinema, nel film Rebel in the Rye, diretto da Danny Strong e arrivato in sala nel 2017. Sul grande schermo l’abbiamo vista comparire anche in Sierra Burgess è una sfigata, Apostolo, Low Tide, Prey e The Assistant.

La vita privata e social di Kristine Froseth

Cosa sappiamo della sua vita privata? Ha un fidanzato? Un occhio attendo che la segue sui social avrebbe notato qualche scatto particolarmente interessante, ma l’attrice sembra prestare molta attenzione alla sua privacy, quindi non ha mai accennato a un potenziale fidanzato barricandosi dietro lo status di single. E, parlando di Instagram, Kristine è molto seguita: attualmente può contare su 1,2 milioni di fan, che coccola con scatti da dietro le quinte e di ordinaria amministrazione. Se volete seguirla, potete trovare qui il suo account.

