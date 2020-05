Cercando Alaska, la nuova serie tv di Sky Atlantic tratta dal romanzo di John Green: trama, cast, streaming

Dal 27 maggio 2020, in prima serata su Sky Atlantic e in contemporanea su NOW TV, arriva una nuova serie televisiva: si tratta di Cercando Alaska, adattamento tv tratto dall’omonimo romanzo di John Green, l’autore che ha straziato i cuori del mondo con il fortunato romanzo “Colpa delle stelle”, diventato anche un amato film. Questa volta, la storia di Alaska e Miles non è stata pensata per il grande schermo e arriverà a puntate in tv grazie a Josh Schwartz e Stephanie Savage, che hanno lavorato a grandi serie tv come The O.C. e Gossip Girl. Protagonisti sono due giovani attori, Charlie Plummer e Kristine Froseth, che interpretano rispettivamente Miles e Alaska. Vediamo meglio i dettagli di questa nuova serie.

Cercando Alaska, la trama

La storia è ambientata nel 2005 e racconta di Miles, un ragazzino con una particolare ossessione circa le ultime parole pronunciate da personaggi famosi. Miles si trasferisce dalla Florida all’Alabama per frequentare un’importante scuola privata, la Culver Creek Academy, dove conosce i suoi nuovi amici. Miles ha lasciato la sicurezza della Florida perché alla ricerca del grande perché, un punto in comune che avrà con Alaska, una ragazza misteriosa ossessionata dal capire com’è possibile sfuggire al labirinto della sofferenza che contraddistingue l’essere umano. Nel suo gruppo d’amici abbiamo il Colonnello, Chip Martin, un adolescente brillante e sarcastico che lo introduce a Takumi, giovane esperto d’informatica, e la ribelle e sfuggente Alaska Young.

Cercando Alaska, il cast

Chi vediamo nel cast di Cercando Alaska? Nei panni del giovane protagonista c’è Charlie Plummer, che abbiamo già visto in realtà sul grande schermo nel film Tutti i soldi del mondo di Ridley Scott. Al suo fianco, invece vediamo interpretare l’enigmatica Alaska da Fristine Froseth, che ha recitato sia nella serie tv La verità sul caso Harry Quebert sia in The Society di Netflix. E ancora nel cast vediamo Denny Love (Empire) interpretare Chip il colonnello, Jay Lee interpretare Takumi e poi Sofia Vassilieva che interpreta Lara, Landry Bender invece è Sara, la fidanzata del Colonnello. Timothy Simons invece interpreta L’Aquila, il preside della scuola. Uriah Shelton è Longwell e Jordan Connor interpreta Kevin, il miglior amico di Longwell.

Cercando Alaska, dove vedere la serie: in tv e in streaming

Ma dove vedere Cercando Alaska? La serie viene mandata in onda su Sky Atlantic dalle ore 21:15 a partire da mercoledì 27 maggio 2020. La serie tv è disponibile anche in streaming su NOW TV dov’è possibile seguire in diretta la messa in onda. Chi vuole guardare la serie in 4K HDR può farlo con Sky Q. Chi invece vuole recuperare in un secondo momento la messa in onda della serie, può avvalersi della funzione on demand di Sky Go, ma anche su NOW TV.

