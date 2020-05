Cercando Alaska, il trailer della nuova serie in onda su Sky: trama e cast

Avete presente John Green, l’autore di Colpa delle stelle? Il caso editoriale diventato un film strappalacrime? Ebbene, su Sky Atlantic e Now Tv dal 27 maggio 2020 arriva la serie televisiva Cercando Alaska, tratta dall’omonimo romanzo, e firmato da Josh Schwartz e Stephanie Savage, firme di The O.C. e Gossip Girl. Un mix seriale non indifferente che vedrà protagonisti Charlie Plummer e Kristine Froseth.

Si tratta di un teen drama che approda su Sky Atlantic e Now Tv in contemporanea dal 27 maggio 2020. Il romanzo è uscito nel 2005, in Italia è stato pubblicato da Rizzoli, e racconta le storie degli studenti della Culver Creek Academy, una scuola privata in Alabama: focus principale sarà il legame tra Miles Halter e Alaska, una ragazza complicata della quale però irrimediabilmente Miles s’infatua. Di cosa parla? Miles è un ragazzo timido e introverso, ossessionato dalle ultime parole pronunciate dai personaggi famosi prima di morire. Lascia la Florida e arriva in Alabama per frequentare la scuola Culver Creek, dove stringe subito amicizia con il compagno di stanza, Chip, molto intelligente e sarcastico. Miles conoscerà anche Takumi, di origine giapponese esperto di informatica, e la bellissima e ribelle Alaska. Alaska è una ragazza solare, ma cela tanti enigmi. Miles non può che innamorarsene. A un certo punto però un evento sconvolge la loro vita.

Cercando Alaska, il cast della serie tv

Composta da otto episodi, Cercando Alaska racconterà paure, insicurezze e tutte le vulnerabilità degli adolescenti che si trovano in quella fase di passaggio verso l’età adulta e non sanno cosa fare. Nel cast vediamo dunque la Froseth che interpreta la protagonista e che abbiamo già visto in The Society (Netflix) e anche ne La verità sul caso Harry Quebert. Charlie Plummer, seppur giovanissimo, l’abbiamo già visto in Person of INterest, Boradwalk Empire – L’impero del crimine e Tutti i soldi del mondo di Ridley Scott. In più, nel cast ci sono anche Denny Love, che interpreta Chip Martin e Jay Lee, che presta il volto a Takumi Hikohito.

