Chi è Cecilia Capriotti, la nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2020

Questa sera, venerdì 18 dicembre 2020, nella casa del Grande Fratello Vip ci saranno ben quattro nuovi ingressi. Siccome il programma condotto da Alfonso Signorini dovrà proseguire anche dopo gennaio, il cast si allarga e tra i nuovi nomi che si andranno ad aggiungere a quelli già presenti in casa vediamo Cecilia Capriotti, con un trascorso a L’isola dei famosi con il quale ha sicuramente ottenuto maggiore notorietà.

Carriera e vita privata (e social)

Cecilia, classe 1976, è un’attrice ed ex modella, nata ad Ascoli Piceno ed entrata nel mondo dello spettacolo nel 2000 partecipando a Miss Italia, arrivando al quarto posto. Qualche anno dopo inizia a lavorare in tv come valletta di Dribbling su Rai 2, dopodiché diventa inviata fissa del rotocalco La vita in diretta, poi arriva a La grande notte al fianco di Gene Gnocchi. Nel 2008 arriva il debutto al cinema con il film No problem di Vincenzo Salemme.

L’abbiamo quindi vista poi recitare anche nel film di Woody Allen, To Rome with Love e nel film E io non pago – L’Italia dei furbetti di Alessandro Capone del 2012. In tv sicuramente è stata più attiva, ha recitato nella serie tv Piloti, nella sitcom Raffinati, in SPA e I segreti di Borgo Larici. Ha poi partecipato a Ballando con le stelle, Jump! Stasera mi tuffo, L’isola dei famosi del 2018 e dal 2020 entra nella casa del Grande Fratello Vip.

Della sua vita privata cosa sappiamo? Che è legata all’imprenditore Gianluca Mobilia, dal quale ha avuto una figlia. E che nel 2007 è stata iscritta nel registro degli indagati per Vallettopoli con accusa di presunta estorsione ai danni dell’ex calciatore Francesco Coco, ma nel 2008 è stata scagionata da ogni accusa. Nel 2010 è stata invece vittima di un tentativo di estorsione di denaro da parte di un press agent che le avrebbe chiesto del denaro per lavorare in tv. Chi vuole seguirla sui social può trovarla su Instagram dov’è seguita da 438mila fan.

Potrebbero interessarti Chi è Carlotta Dell’Isola, la nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2020 Chi è Andrea Zenga, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2020 Freedom – Oltre il confine: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 18 dicembre