C’è Posta per Te: anticipazioni puntata e ospiti | 22 febbraio 2020

Questa sera, 22 febbraio 2020, Maria De Filippi torna su Canale 5 con C’è posta per te, l’amatissimo people show campione d’ascolti giunto alla 23esima edizione. Un programma che non sembra subire l’usura del tempo, anzi registra ogni settimana ascolti record arrivando a superare il 30 per cento di share. Per questo tutti i fan sono curiosi di conoscere le anticipazioni e di sapere quali sono gli ospiti di questa puntata.

Era il 12 gennaio del 2000 quando, dagli studi Titanus Elios in Roma, la De Filippi, presentò la prima puntata. E da stasera, sempre in quel piccolo studio (circa 600 posti), tornano i racconti commoventi, le sciagure amorose, le riappacificazioni e qualche tensione.

Ma cosa succederà stasera? Quali sono i grandi ospiti? Di seguito tutte le informazioni sulla quinta puntata di C’è Posta per Te di stasera, sabato 22 febbraio.

C’è posta per te, anticipazioni e ospiti puntata stasera

La sesta puntata vedrà il ritorno di alcuni personaggi amatissimi dal pubblico di Canale 5. In particolare saranno due le sorprese con ospiti d’eccezione, uno proveniente dal mondo della musica e dello spettacolo, l’altro dal pallone. Stiamo parlando dello showman Massimo Ranieri (recentemente ospitato anche al Festival di Sanremo dove ha cantato con Tiziano Ferro) e l’ex campione della Roma Francesco Totti, già più volte ospite nel programma di Maria De Filippi.

C’è Posta per Te in diretta streaming

La trasmissione andrà in onda in chiaro su Canale 5 a partire dalle ore 21,20 ma sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay. Insomma, perdersi le puntate dello storico programma di Maria De Filippi sarà davvero impossibile!

I PROGRAMMI DI CANALE 5

I canali social

Il programma è molto attivo anche sui social. Di seguito i contatti:

Potrebbero interessarti Cattivissimo me 3: la trama e i doppiatori del film in onda stasera su Italia 1 Miami Supercops: la trama del film in onda stasera su Rete 4 Miami Supercops: trama e cast del film con Bud Spencer e Terence Hill

Su Facebook la pagina ufficiale è C’è posta per te.

Su Twitter, l’account ufficiale del programma è il seguente: @cepostaperteoff. L’hashtag ufficiale con il quale sarà possibile commentare la puntata è #cepostaperte.

C’è posta per te ha un profilo ufficiale anche su Instagram.