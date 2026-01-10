C’è Posta per Te 2026: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per C’è Posta per Te 2026, lo storico programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 il sabato sera? Il numero esatto delle puntate previste non è stato reso noto, ma dovrebbero andare in onda una decina di puntate. La prima sabato 10 gennaio 2026; l’ultima – salvo sorprese – sabato 14 marzo 2026. Di seguito la possibile programmazione su Canale 5:

Prima puntata: sabato 10 gennaio 2026

Seconda puntata: sabato 17 gennaio 2026

Terza puntata: sabato 24 gennaio 2026

Quarta puntata: sabato 31 gennaio 2026

Quinta puntata: sabato 7 febbraio 2026

Sesta puntata: sabato 14 febbraio 2026

Settima puntata: sabato 21 febbraio 2026

Pausa per evitare scontro con finale Sanremo 2026?

Ottava puntata: sabato 7 marzo 2026

Nona puntata: sabato 14 marzo 2026

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di C’è Posta per Te 2026? La messa in onda è prevista per il sabato sera a partire dalle ore 21,45 (circa) fino alle ore 01,10. La durata complessiva delle singole serata (pubblicità incluse) sarà quindi di circa 3 ore e 30 minuti.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per C’è Posta per Te 2026, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Il programma di Maria De Filippi, come sempre, andrà in onda il sabato sera alle ore 21,45 (circa) su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay. Si tratta, infatti, di una piattaforma streaming del tutto gratis. Per accedervi basterà inserire una password e una mail valida senza l’obbligo di pagare alcun abbonamento mensile o annuale. Altro modo per recuperare gli appuntamenti con la trasmissione, che sarà condotta da Maria De Filippi, è accedere a WittyTV, anche in questo caso in maniera totalmente gratuita.