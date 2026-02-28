Icona app
TV

Perché C’è posta per te 2026 stasera non va in onda: il motivo e quando torna

di Antonio Scali
Perché C’è posta per te 2026 stasera non va in onda: il motivo, quando torna

Perché C’è posta per te stasera – sabato 28 febbraio 2026 – non va in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: il programma di Maria De Filippi oggi non va in onda a causa della finale del Festival di Sanremo 2026 in programma su Rai 1. Per evitare lo “scontro diretto” con la kermesse canora Mediaset ha infatti deciso di “fermare” per una puntata lo show della De Filippi. Nessuna chiusura o problema. Tutto era nei programmi, anche perché molti italiani saranno collegati con il Festival condotto da Carlo Conti per scoprire il vincitore di questa 76esima edizione.

Quando torna

Ma quando torna C’è posta per te 2026? Il programma di Maria De Filippi tornerà in onda regolarmente sabato prossimo (7 marzo 2026) alle ore 21,30.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché C’è Posta per Te 2026 stasera non va in onda, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? Il programma di Maria De Filippi, come sempre, andrà in onda il sabato sera alle ore 21,35 (circa) su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Si tratta, infatti, di una piattaforma streaming del tutto gratis. Per accedervi basterà inserire una password e una mail valida senza l’obbligo di pagare alcun abbonamento mensile o annuale. Altro modo per recuperare gli appuntamenti con la trasmissione, che sarà condotta da Maria De Filippi, è accedere a WittyTV, anche in questo caso in maniera totalmente gratuita.

Ricerca