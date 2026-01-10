A che ora inizia C’è Posta per Te 2026: l’orario della messa in onda su Canale 5

A che ora inizia C’è Posta per Te 2026 il sabato sera su Canale 5? Il programma di Maria De Filippi va in onda su Canale 5 il sabato sera dalle ore 21,45. La chiusura delle singole puntate è in programma intorno alle ore 01,10. La durata complessiva di ogni singola serata (pubblicità incluse) sarà quindi di circa 3 ore e 30 minuti.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per C’è Posta per Te 2026? Il numero esatto delle puntate previste non è stato reso noto, ma dovrebbero andare in onda una decina di puntate. La prima sabato 10 gennaio 2026; l’ultima – salvo sorprese – sabato 14 marzo 2025. Di seguito la possibile programmazione su Canale 5:

Prima puntata: sabato 10 gennaio 2026

Seconda puntata: sabato 17 gennaio 2026

Terza puntata: sabato 24 gennaio 2026

Quarta puntata: sabato 31 gennaio 2026

Quinta puntata: sabato 7 febbraio 2026

Sesta puntata: sabato 14 febbraio 2026

Settima puntata: sabato 21 febbraio 2026

Pausa per evitare scontro con finale Sanremo 2026?

Ottava puntata: sabato 7 marzo 2026

Nona puntata: sabato 14 marzo 2026

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia C’è Posta per Te 2026, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? Il programma di Maria De Filippi, come sempre, andrà in onda il sabato sera alle ore 21,35 (circa) su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Si tratta, infatti, di una piattaforma streaming del tutto gratis. Per accedervi basterà inserire una password e una mail valida senza l’obbligo di pagare alcun abbonamento mensile o annuale. Altro modo per recuperare gli appuntamenti con la trasmissione, che sarà condotta da Maria De Filippi, è accedere a WittyTV, anche in questo caso in maniera totalmente gratuita.