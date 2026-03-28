Cattivissimo me 2: tutto quello che c’è da sapere sul film d’animazione
Cattivissimo me 2: trama, doppiatori personaggi e streaming del film
Questa sera, sabato 28 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Cattivissimo me 2, film d’animazione del 2013 diretto da Pierre Coffin e Chris Renaud e con protagonisti del cast vocale Steve Carell, Kristen Wiig, Benjamin Bratt e Miranda Cosgrove. Il film, prodotto dalla Illumination Entertainment, è il sequel del film del 2010 Cattivissimo me. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Gru non è più un cattivo criminale, infatti iniziò a dedicarsi alle sue figlie: Margo, Edith e Agnes. La Lega Anti Cattivi (A.V.L.), un’organizzazione che si occupa di catturare i criminali in tutto il mondo e di impedire i piani dei supercattivi, sta indagando sulla misteriosa scomparsa di un laboratorio top secret nel Circolo Polare Artico. Il laboratorio stava sperimentando il siero PX41, un potente liquido in grado di trasformare ogni essere vivente in una grandissima bestia viola, di cui sono state trovate tracce al centro commerciale. Per trovare il colpevole, la A.V.L. manda Lucy Wilde, una loro agente, a catturare Gru perché potrebbe essere d’aiuto nelle indagini, in quanto ex-cattivo. Portato al quartiere generale, Silas Caprachiappa (il presidente di questa organizzazione), offre a Gru un lavoro nella quel deve cercare il siero ma Gru rifiuta e se ne torna a casa. Scese nel suo laboratorio sotterraneo, dove produce marmellate, Gru parla con il Professor Nefario, il quale ha nostalgia dei loro antichi piani criminali e poiché ha ricevuto un’offerta migliore, informa Gru di volersi licenziare da questo laboratorio. Quella sera, Gru, pensando di non avere futuro nella sua industria, accetta l’offerta della A.V.L. ed il giorno dopo è già al lavoro nel centro commerciale con Lucy Wilde. Lì, fingono di avere un negozio di pasticceria ed indagano sugli altri negozianti; tra i tanti, Gru rimane stupito nel conoscere Eduardo, proprietario di un ristorante messicano, ma secondo Gru è lui “El Macho”, un grandissimo supercriminale, che aveva compiuto imprese criminali grazie alla sua forza e alle sue capacità grandiose. Questo “El macho” finì il suo percorso buttandosi in un vulcano attivo, cavalcando uno squalo con addosso degli esplosivi. Da allora di “El Macho” non si seppe più nulla e per ciò venne ritenuto morto…
Cattivissimo me 2: doppiatori italiani
Abbiamo visto la trama di Cattivissimo me 2, ma quali sono i doppiatori del film in onda su Italia 1? Di seguito l’elenco dei doppiatori con i rispettivi personaggi:
- Steve Carell: Felonius Gru
- Kristen Wiig: Lucy Wilde
- Benjamin Bratt: Eduardo/El Macho
- Frank Welker: Pollito
- Miranda Cosgrove: Margo
- Dana Gaier: Edith
- Elsie Fisher: Agnes
- Russell Brand: Prof. Nefario
- Steve Coogan: Silas Caprachiappa
- Ken Jeong: Floyd Aquila-san
- Moisés Arias: Antonio Perez
- Nasim Pedrad: Jillian
- Kristen Schaal: Shannon
- Pierre Coffin: I Minions
- Chris Renaud: Minions viola
- Vanessa Bayer: Michelle
Streaming e tv
Dove vedere Cattivissimo me 2 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 28 marzo 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.