Castrocaro 2020: le otto canzoni in gara nella finale del Festival

Stasera, giovedì 27 agosto 2020, su Rai 2 va in onda la finale del Festival di Castrocaro 2020. Alla serata parteciperanno otto cantanti che cercheranno di entrare nella storia del primo talent della musica italiana. Ma quali sono le canzoni di Castrocaro 2020? Di seguito tutti i cantanti e i titoli delle loro canzoni.

Niccolò Dainelli in arte Daino, con Mioddio ;

; Federico Castello, in arte Fellow, con Fire ;

; Jacopo Ottonello, in arte Jacopo, con Cuore di mare (brano tratto dal disco d’esordio Colori)

(brano tratto dal disco d’esordio Colori) Laura Fantauzzo, in arte Laura, con Mostri di origami ;

; Le Radici (duo composto da Marco Costanzo e Mario Cianniello) con Mi basterebbe il tuo nome , titletrack del loro disco;

, titletrack del loro disco; Nadia D’Aguanno con Dio è nessuno ;

; Stefano Farinetti, in arte Neno, con Meglio star da soli (che racconta un tradimento immaginato per colpa del vino);

(che racconta un tradimento immaginato per colpa del vino); Watt (quartetto composto da Greta Elisa Ravelli Rampoldi, Matteo Ravelli Rampoldi, Luca Corbani e Luca Vitariello di Milano) con Fiori da Hiroshima.

Streaming e tv

Abbiamo visto le canzoni della finale del Festival di Castrocaro 2020, ma dove vederla in tv e live streaming? La serata, come detto, sarà trasmessa in diretta su Rai 2 (canale 2 o 502 (HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it oppure via Radio sulle frequenze di Rai Radio 2

