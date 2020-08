Cuore di mare, il testo della canzone di Jacopo Ottonello a Castrocaro 2020

Qual è il testo della canzone di Jacopo Ottonello, Cuore di mare, al Festival di Castrocaro 2020? Di seguito il testo integrale della canzone in gara nella finale della 63esima edizione della kermesse:

Credevo di essere diverso

Di non nascondere la voglia

Di chiamarti ancora

Ma adesso sono così fermo

Così testardo senza niente

Che mi cambia strada

Dovevo esserlo più spesso

E non so stare a quel miraggio

Che sei tu la sola

Per non reprimere me stesso Mi pento

E ora che sono qua

Tutto sembra avere un senso

Si, ora che non mi va

Riprendo il mio rispetto

Che il cuore batte ancora

Senza te

Credevo di essere diverso

Di non avere quel coraggio

Di chi non ha pura

So di non essere perfetto

Ho più difetti che capelli

E quindi stai sicura

Ma voglio ridere lo stesso

Senza un tuo stupido commento

Che mi blocchi ancora

Per non scordarmi di me stesso

Ti perdo

E ora che sono qua

Tutto sembra avere un senso

Si, ora che non mi va

Riprendo il mio rispetto

Che il cuore batte ancora

Senza te

Voglio chiederti davvero

Se non è un disturbo

Preferisco tu non scriva

Non ci trovo un senso

La mia mente non riposa

E poi non trova sonno

Costantemente presa in giro

Da ogni tuo discorso

E amore, amore, amore e odio

Amore è ciò che sento

Ti ruba poco, troppo poco

È solo un tuo capriccio

E devo dire che al passato

Io rimango fermo

Fermo

Ma se ti sto pensando

Credevo di essere diverso

Ma chi lo è?

Streaming e tv

Abbiamo visto il testo di Cuore di mare, la canzone di Jacopo Ottonello per la finale del Festival di Castrocaro 2020, ma dove vederla in tv e live streaming? La serata, come detto, sarà trasmessa in diretta su Rai 2 (canale 2 o 502 (HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it oppure via Radio sulle frequenze di Rai Radio 2

