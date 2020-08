Mi basterebbe il tuo nome, il testo della canzone di Le Radici a Castrocaro 2020

Qual è il testo della canzone de Le Radici, Mi basterebbe il tuo nome, al Festival di Castrocaro 2020? Di seguito il testo integrale della canzone in gara nella finale della 63esima edizione della kermesse:

Non ci incontreremo mai

o forse lo faremo ma non c è ne accorgeremo

Che ci faccio qui se non mi piace ballare

credono sia divertente se non hai da fare

ed ogni volta che mi chiamano io ci ricasco

anche se non riesco a recitare su questo palco

se non mi tuffo dicono sia un tipo triste

che non sorride per le loro conquiste

chi ancora è felice di perdersi in uno sguardo e anche di un attimo conservare il ricordo

Ma tu dove sei

come ti trovo tra mille luci e mille volti che mi guardano

e forse passerai

come in una notte senza stelle in una città che non si spegne

Non ci incontreremo mai

o forse lo faremo ma non c’è ne accorgeremo

E non ci baceremo mai

distratti dalla folla

ti cerco tra le urla

e il tuo nome mi basterebbe sai

Stanco senza sosta continuo a ballare

e mi nascondo

vienimi a cercare

tra l’indifferenza della gente

che oramai non prova niente

Ma tu dove sei

come ti trovo tra mille luci e mille volti che mi guardano

e forse passerai

come in una notte senza stelle in una città che non si spegne

Non ci incontreremo mai

o forse lo faremo ma non c’è ne accorgeremo

E non ci baceremo mai

distratti dalla folla

ti cerco tra le urla

e il tuo nome mi basterebbe sai

Non ci incontreremo mai

o forse lo faremo ma non c’è ne accorgeremo

E non ci baceremo mai

distratti dalla folla

ti cerco tra le urla

e il tuo nome mi basterebbe sai

e il tuo nome mi basterebbe sai

e il tuo nome mi basterebbe sai

Streaming e tv

Abbiamo visto il testo di Mi basterebbe il tuo nome, la canzone de Le Radici per la finale del Festival di Castrocaro 2020, ma dove vederla in tv e live streaming? La serata, come detto, sarà trasmessa in diretta su Rai 2 (canale 2 o 502 (HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it oppure via Radio sulle frequenze di Rai Radio 2.

