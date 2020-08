Meglio star da soli, il testo della canzone di Neno a Castrocaro 2020

Qual è il testo della canzone di Neno, Meglio star da soli, al Festival di Castrocaro 2020? Di seguito il testo integrale della canzone in gara nella finale della 63esima edizione della kermesse:

Il cielo rosa e fard sulla tua pelle chiara

Rossetto sulle labbra che sa un po’ di vino

Restiamo da me a cena che non c’è nessuno

Guardo fuori la finestra ed è già mattino

Madonna che botta, ehi

Stanotte Torino è più bella perché è tutta nostra, ehi

Stanotte Torino è più bella perché ci sei te

Che balli sui sensi di colpa, i miei, ehi

E più balli più mi sento in colpa, ok ehi

E lo so che non parli di me con le tue amiche

Fai un po’ la snob, no, no

E lo so che non parli di me, no

E poi mi chiedo se mi importa, non lo so

Forse è meglio star da soli oppure no

Sarà colpa del vino

Sarà colpa del vino

E poi mi chiedo se mi importa, non lo so

Forse è meglio star da soli oppure no

Sarà colpa del vino

Sarà colpa del vino

Ti chiamo e non rispondi, ehi

Se non sbaglio avevi detto ci sentiamo

Ma comunque non rispondi

Ci dividono i secondi

Ci dividono i ricordi e sto steso a letto

Ho la sveglia che suona da un’ora

Ma già sono sveglio, ma già sono sveglio

E Madonna che botta

Stanotte Torino è più bella perché è tutta nostra

Stanotte Torino è più bella perché è tutta nostra

E poi mi chiedo se mi importa, non lo so

Forse è meglio star da soli oppure no

Sarà colpa del vino

Sarà colpa del vino

E poi mi chiedo se mi importa, non lo so

Forse è meglio star da soli oppure no

Sarà colpa del vino

Sarà colpa del vino

E poi mi chiedi se mi importa, non lo so

Forse è meglio star da soli oppure no

Sarà colpa del vino

Sarà colpa del vino

E poi mi chiedi se mi importa, non lo so

Forse è meglio star da soli oppure no

Sarà colpa del vino

Sarà colpa del vino

Streaming e tv

Abbiamo visto il testo di Meglio star da soli, la canzone di Neno per la finale del Festival di Castrocaro 2020, ma dove vederla in tv e live streaming? La serata, come detto, sarà trasmessa in diretta su Rai 2 (canale 2 o 502 (HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it oppure via Radio sulle frequenze di Rai Radio 2.

