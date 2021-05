Caso Fedez, il direttore di Rai 3 Franco Di Mare convocato in Vigilanza Rai

Ma la polemica non si placa, il direttore di Rai3 Franco Di Mare è stato convocato alle ore 19 di mercoledì prossimo 5 maggio dalla Commissione parlamentare di Vigilanza Rai.

Ieri, domenica 3 maggio, l’ad Rai Fabrizio Salini ha rilasciato una nota: “In merito all’intervento di Fedez al Concerto del Primo Maggio – si legge -, Rai3 ha spiegato di non aver mai censurato Fedez né altri artisti né di aver chiesto testi per una censura di qualsiasi tipo. Questo deve essere chiaro, senza equivoci e non accettiamo strumentalizzazioni che possano ledere la dignità aziendale e dei suoi dipendenti”.

“In questi tre anni – spiegava ancora – ho sempre cercato in tutti i modi di garantire che in Rai fosse assicurata pluralità di voci e di opinioni perché ritengo sia il principale obiettivo della mission di Servizio pubblico. Lo testimonia la nostra programmazione tutti i giorni su tutti i canali televisivi, in radio e su RaiPlay. Di certo in Rai non esiste e non deve esistere nessun “sistema” e se qualcuno, parlando in modo appropriato per conto e a nome della Rai, ha usato questa parola mi scuso. Su questo – chiariva Salini – assicuro che sarà fatta luce con gli organizzatori del Concerto, che la Rai acquista e manda in onda fin dalla sua prima edizione, per capire come sia stato possibile soltanto ipotizzare un’aberrazione del genere e se esistano delle responsabilità aziendali”.

Intanto anche la fidanzata del direttore di Rai3, Giulia Berdini ha preso parola ed è intervenuta in difesa del compagno Di Mare: “Fedez è nullità del mainstream, è sostenuto da qualche “paracu*o occulto… Innocuo come un omogeneizzato Plasmon”. Ancora, il rapper somiglia a “Cetto Laqualunque durante un comizio in un centro sociale ed è “bisognoso di pubblicità e visibilità”. Poi Berdini invita il marito di Chiara Ferragni a pubblicare l’audio integrale della telefonata.