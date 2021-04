Cash – Fate il vostro gioco: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 29 aprile 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Cash – Fate il vostro gioco, film del 2008 diretto da Éric Besnard. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Durante un tentativo di truffa ad un istituto di credito, Solal viene ucciso. Qualche mese più tardi suo fratello, che si fa chiamare Cash, vuole cercare il suo assassino, mettendo in atto una complicata truffa, che inizia con lo smercio di banconote false da 50 €, e coinvolgendo sempre più persone, andando alla ricerca del pollo da truffare.

Cash – Fate il vostro gioco: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Cash – Fate il vostro gioco, ma qual è il cast completo del film? Ecco l’elenco completo degli attori con i rispettivi ruoli:

Jean Dujardin: Cash

Jean Reno: Maxime Dubreuil

Valeria Golino: Julia Molina

Alice Taglioni: Garance

François Berléand: François

Mehdi Nebbou: Vincent

Jocelyn Quivrin: Lebrun

Hubert Saint-Macary: Leblanc

Eriq Ebouaney: Letallec

Roger Dumas: Émile

Clovis Cornillac: Solal

Ciarán Hinds: Barnes

Caroline Proust: Léa

Streaming e tv

Dove vedere Cash – Fate il vostro gioco in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 29 aprile 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.