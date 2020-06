Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 10 giugno 2020 su Rai 3

CARTABIANCA ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 10 giugno 2020, torna Cartabianca, il programma di Rai 3 con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera di Cartabianca, dalle 21,20 su Rai 3.

Cartabianca: le anticipazioni della puntata di stasera, 10 giugno

Questa sera, 9 giugno 2020, a Cartabianca si tornerà a parlare di Coronavirus e delle drammatiche conseguenze economiche della crisi sanitaria dalla quale il Paese sta pian piano uscendo. In particolare si discuterà del piano di Vittorio Colao che, alla guida di un comitato di esperti, ha consegnato al governo di Giuseppe Conte un piano, in sei punti, per il rilancio dell’Italia. Si tratta di proposte per interventi immediati, a costo zero, e altre indicazioni su riforme di medio-lungo respiro; ora il piano dovrà essere discusso con tutte le forze di maggioranza.

Nel corso della puntata di stasera si parlerà anche del discusso caso di questi ultimi giorni che vede protagonista il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e sua moglie Roberta Dini, riguardante un’inchiesta della trasmissione Report su una fornitura di camici ai medici della regione nel pieno dell’emergenza Covid-19. Di tutto questo e molto altro si parlerà stasera a Cartabianca con tanti ospiti, collegamenti e servizi.

Gli ospiti di questa sera

Articolo in aggiornamento.

Cartabianca anticipazioni: dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in tv il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 9 giugno 2020 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando.

Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.

