Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 19 maggio 2020 su Rai 3

CARTABIANCA ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 19 maggio 2020, torna Cartabianca, il programma di Rai 3 con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera di Cartabianca, dalle 21,20 su Rai 3.

Cartabianca: le anticipazioni della puntata di stasera, 19 maggio

Stasera, 19 maggio 2020, nello studio di Bianca Berlinguer si parlerà di Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Dopo la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte e l’emanazione del nuovo decreto sulle riaperture, l’Italia è entrata in questa seconda fase della gestione della pandemia, con negozi e attività che hanno potuto riaprire le loro porte e i cittadini che sono tornati a spostarsi senza necessità dell’autocertificazione (a meno che non ci si debba muovere tra Regioni). La domanda che ci si pone, a questo punto, è se gli italiani saranno in grado di gestire questa “ritrovata libertà” con la giusta responsabilità, evitando quei comportamenti che potrebbero far rialzare la curva dei contagi da Covid-19. In particolare nella puntata di questa sera di Cartabianca si parlerà di Decreto Rilancio, con il quale l’esecutivo ha stanziato 55 miliardi di euro per la ripartenza economica del Paese: quali sono le misure in esso contenute? Funzioneranno?

Di tutto questo e molto altro si parlerà questa sera a Cartabianca, insieme a tanti ospiti, servizi e collegamenti.

Gli ospiti di questa sera

Articoo in aggiornamento.

Cartabianca anticipazioni: dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in tv il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 19 maggio 2020 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando.

Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.

