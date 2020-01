Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 14 gennaio 2020 su Rai 3

CARTABIANCA ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 14 gennaio 2020, nuovo appuntamento con Cartabianca, la trasmissione di Rai 3 condotta da Bianca Berlinguer. Torna dunque l’approfondimento del servizio pubblico che come sempre si scontrerà con l’altro talk politico del martedì sera, DiMartedì su La 7.

Come sempre spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo.

Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera di Cartabianca, dalle 21,20 su Rai 3.

Cartabianca: le anticipazioni della puntata di stasera, 14 gennaio

Nella puntata di stasera, 14 gennaio 2020, tanto spazio alla politica, ma non solo. Mentre le tensioni internazionali, la difficile situazione in Libia, lo scontro tra gli Stati Uniti e l’Iran tengono tutto il mondo con il fiato sospeso, la politica italiana attende il risultato delle elezioni regionali in Calabria e in Emilia Romagna, che potrebbero essere decisive per la sorte di questo governo. Cosa succederà dopo il 26 gennaio?

Presenza fissa del format di Raitre condotto da Bianca Berlinguer è l’opinionista Mauro Corona. Di tutto questo e di molto altro si parlerà nel corso della trasmissione stasera, 14 gennaio, a partire dalle ore 21,20.

Gli ospiti di questa sera

Ecco gli ospiti della puntata di stasera di Cartabianca:

Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e leader del M5s;

Lucia Borgonzoni, Lega e candidata alle Regionali in Emilia Romagna;

Laura Boldrini, Pd;

Matteo Richetti, Azione;

Massimo Giannini, direttore di Radio Capital;

Maurizio Belpietro, direttore de La Verità e Panorama;

Jasmine Cristallo, esponente del Movimento delle Sardine.

E come sempre, il commento dei fatti della settimana con lo scrittore Mauro Corona.

Cartabianca anticipazioni: dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in tv il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 14 gennaio 2020 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando.

Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.