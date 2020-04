Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 14 aprile 2020 su Rai 3

CARTABIANCA ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 14 aprile 2020, torna Cartabianca, il programma di Rai 3 con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo.

Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera di Cartabianca, dalle 21,20 su Rai 3.

Cartabianca: le anticipazioni della puntata di stasera, 14 aprile

Stasera, 14 aprile 2020, nello studio di Bianca Berlinguer si tornerà a parlare di Coronavirus, con i vari ospiti della giornalista che faranno un bilancio su a che punto siamo con questa emergenza sanitaria. Ormai si parla sempre più spesso di Fase 2, con la Regione Veneto di Luca Zaia che ha deciso di allentare alcune restrizioni e con il governo che è allo studio di soluzioni che possano permettere la riapertura di alcune attività. Nel frattempo infuria lo scontro politico tra maggioranza e opposizione sul MES e sulla gestione della crisi, altro tema che verrà toccato nel corso della puntata.

Gli ospiti di questa sera

Ecco gli ospiti di stasera di Cartabianca:

Corrado Augias, giornalista e scrittore; Monsignor Nunzio Galantino, presidente dell’Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica; Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali e le autonomie – Partito Democratico; Massimo Galli, primario Malattie infettive Ospedale Sacco di Milano; Giovanni Rezza, direttore Dipartimento Malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità; Silvio Garattini, presidente Istituto ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano; Francesco Pugliese, amministratore delegato Conad; Marco Lillo, giornalista; Antonio Caprarica, giornalista; Roby Facchinetti, cantautore; Valerio Rossi Albertini, fisico e ricercatore CNR; Mauro Corona – Official, alpinista e scrittore.

Cartabianca anticipazioni: dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in tv il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 14 aprile 2020 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando.

Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.