CARTABIANCA ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 12 maggio 2020, torna Cartabianca, il programma di Rai 3 con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera di Cartabianca, dalle 21,20 su Rai 3.

Cartabianca: le anticipazioni della puntata di stasera, 12 maggio

Stasera, 12 maggio 2020, nello studio di Bianca Berlinguer si continuerà a parlare di Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, iniziata il 4 maggio scorso e che ha consentito ai cittadini di vedere un alleggerimento delle restrizioni anti-contagio e a molte attività di riaprire. Tuttavia è ancora in via di definizione il nuovo decreto del governo per quanto riguarda la riapertura di bar, ristoranti, centri estetici, parrucchieri e palestre, con le varie regioni che stanno man mano domandando sempre più autonomia per la gestione della ripartenza post lockdown.

E’ uno scontro aperto, infatti, quello tra governatori ed esecutivo, soprattutto dopo che il Tar di Catanzaro ha accolto il ricorso del Tribunale dei Ministri contro la decisione della presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, di riaprire prima del 18 maggio bar e ristoranti con servizio all’aperto. In che modo le diverse Regioni si organizzeranno per far ripartire il Paese dopo che Conte avrà comunicato le linee guida per le riaperture? Cosa potremo fare dal 18 maggio? Di tutto questo e molto altro si parlerà questa sera a Cartabianca, insieme a tanti ospiti, servizi e collegamenti.

Gli ospiti di questa sera

Cartabianca anticipazioni: dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in tv il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 12 maggio 2020 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando.

Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.

