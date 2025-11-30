Carosello in love: il cast del film su Rai 1. Attori e personaggi

Chi sono gli attori del film Carosello in love, in onda in prima visione su Rai 1 questa sera, 30 novembre 2025? Il film racconta un programma di culto come Carosello che per 20 anni è stato un punto fermo della tv italiana. E nel suo dietro le quinte nasce la storia del film tv diretto da Jacopo Bonvicini – prodotto da Matteo Rovere e Sydney Sibilia per Groenlandia in collaborazione con Rai Fiction. Laura (interpretata da Ludovica Martino) è una ragazza affascinata dalla potenza magnetica della tv, Mario (l’attore Giacomo Giorgio) è invece un regista scettico, che concede in prestito il suo talento alla pubblicità, mentre nel cassetto conserva il sogno del cinema d’autore. Sul set del leggendario programma, le vite di Laura e Mario si intrecciano: tra sentimenti e lavoro i due protagonisti trascorreranno vent’anni tra scontri e malintesi, sfiorandosi e rischiando di non trovarsi mai.

Personaggi

Assieme ai protagonisti Giacomo Giorgio e Ludovica Martino, nel cast figurano anche Alessandro Tedeschi, Federico Tocci, Alberto Astorri, Guido Quaglione, Isabella Mottinelli, Giuseppe Brunetti, Maria Malandrucco, Massimo De Lorenzo e Dora Romano. Diretto da Jacopo Bonvicini, il film è scritto da Simona Coppini e Armando Festa. Vediamo insieme i principali personaggi e i relativi attori del cast di Carosello in love che li interpretano.

LAURA CECCARELLI (LUDOVICA MARTINO) Laura, complessa e affascinante, muove i suoi passi in un’epoca in cui in molte donne è forte il desiderio di emancipazione. Sedotta dal fascino della tv, conquista tutti grazie al suo grande talento immaginativo che la renderà fondamentale nell’ideazione e realizzazione di un programma che diventerà storico: Carosello. Laura è creativa e pragmatica, non si accontenta di essere una segretaria in Rai, si muove con fiducia in un mondo che non regala solo illusioni ma anche opportunità incredibili. Una donna in continua evoluzione; solo il tempo e l’esperienza l’aiuteranno a superare le delusioni e a comprendere il vero senso dell’esistenza.

MARIO DE ANGELIS (GIACOMO GIORGIO) Mario è un promettente e disincantato regista che nasconde la sua complessità dietro un’apparente superficialità. Non si lascia sedurre dai miraggi offerti dalla televisione; il lavoro nella pubblicità non ha nulla a che vedere con il cinema vero. “Carosello” è per lui un compromesso che accetta come soluzione temporanea. Con il tempo si scoprirà vulnerabile, metterà la sua creatività al servizio della pubblicità e scoprirà, anche in amore, di non essere il cinico scettico che credeva di essere.

AMEDEO RIGHETTI (ALESSANDRO TEDESCHI) Dirigente Rai con una visione e una lungimiranza che lo distinguono dai colleghi più tradizionalisti. Capace di riconoscere il talento e l’ambizione, è un uomo diplomatico in grado di comprendere i cambiamenti della società. Righetti favorisce la crescita di Laura all’interno dell’azienda, si impegna al massimo per infrangere le solite dinamiche aziendali, a favore di strategie televisive rivoluzionarie che siano al passo con i tempi.

NONNA GINA (DORA ROMANO) Nonna Gina è acuta e discreta, donna dallo spirito libero e moderno. Confidente e complice di Laura, nipote amata che ha cresciuto come una figlia. Armata di saggezza, osserva la nipote senza interferire, evitando di influenzare le sue scelte e condividendo con la nipote la volontà di sfidare le convenzioni tradizionali, che relegano la realizzazione femminile all’ambiente domestico.

ALDO CECCARELLI (FEDERICO TOCCI) Aldo – padre di Laura – è un conservatore, un uomo radicato nelle tradizioni. Fatica a comprendere e giudica frivolo il desiderio della f iglia di entrare nel mondo della Tv, per lui è necessario dedicarsi alla famiglia. Il profondo amore che prova per la giovane farà crollare i suoi pregiudizi, facendogli accettare le aspirazioni e il desiderio di emancipazione della figlia.

RENATO BONINI (ALBERTO ASTORRI) Per Renato Bonini la televisione è una macchina da soldi. Privo di sensibilità, non riconosce le possibilità che il mezzo offre per l’evoluzione culturale del Paese. È calcolatore, materialista, incapace di apprezzare il valore umano dietro ai progetti. In lui si riflette un tipo di potere che Laura dovrà imparare a sfidare per riuscire a imporre le sue idee.

ARTURO ALESSANDRINI (GUIDO QUAGLIONE) Arturo è un bravo ragazzo, il classico buon partito con un ottimo lavoro e il sogno di una famiglia. Si innamora a prima vista di Laura e fa di tutto per conquistarla. Apparentemente interessato e favorevole alle aspirazioni della ragazza, la sostiene, guadagnando la sua fiducia. Ma sarà veramente l’uomo adatto a lei, capace di comprendere le sfumature del mondo che Laura sta cercando di costruire intorno a sé?

Carosello in love: quante puntate

La durata del film è di 100 minuti ed è prevista un’unica puntata. Non è dunque una serie ma un film per la tv in onda in prima visione questa sera, 30 novembre 2025, alle ore 21.30 su Rai 1.