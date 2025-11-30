Carosello in love: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Carosello in love è il film tv in onda questa sera, 30 novembre 2025, in prima visione su Rai 1 alle 21.30 con protagonisti Giacomo Giorgio e Ludovica Martino. Il film racconta il programma dopo il quale intere generazioni di bambini andavano a dormire. Una trasmissione che ha fatto la storia della tv, con le sue iconiche pubblicità entrate nell’immaginario collettivo. Prodotto da Groenlandia con Rai Fiction Carosello in love è una favola romantica che attraverso la storia complicata e tormentata tra il regista Mario (Giacomo Giorgio) e la giovane Laura (Ludovica Martino) che sogna di lavorare in tv, ricostruisce quel periodo storico e le sue trasformazioni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Da quando la televisione è entrata nelle case degli italiani, molte cose sono cambiate: il modo di parlare, di scrivere, di guardare, di desiderare e anche di sognare. Laura è una ragazza affascinata (come tante nel 1957) dal potere della tv, che vince il concorso per segretarie in Rai contro la volontà del padre. Tutto pur di entrare in quel mondo straordinario. Carosello è il suo primo e unico amore. Laura ama tutto ciò che rappresenta quel programma: i prodotti che promuove e i modelli di felicità che propone. Determinata e affidabile, sogna una vita come quelle che si vedono sullo schermo, tra colori accesi e patinati. Per Mario, invece, il televisore è un apparecchio come un altro, un elettrodomestico. Creativo e sciupafemmine, lavora come regista per Carosello fin dal primo giorno di riprese ma il suo sogno è il cinema, lì è solo di passaggio. Laura considera Mario un intellettuale snob e farfallone e lui, a sua volta, pensa che Laura sia una tipa ingenua, una delle tante che si fa abbindolare da falsi miti e fantasie. All’inizio tra i due sono scintille – lei è sognatrice ma determinata, lui ironico e guascone – ma col passare degli anni, quelli iconici della storia di Carosello, le cose cambiano e l’ostilità si tramuta in stima, la stima in affetto, l’affetto in attrazione e l’attrazione, dopo vent’anni e tanti sbagli da parte di entrambi, potrebbe finalmente diventare amore.

Più che un semplice prodotto pop, Carosello fu un dispositivo culturale. Fu anche una scuola nazionale di comportamento, un catalogo di desideri confezionati. Il tv movie sceglie di raccontarlo non come oggetto, ma come spazio: quello in cui si riversano ambizioni, conflitti generazionali, sogni infranti e affetti mancati. E in cui, in filigrana, si legge la faticosa transizione da un’Italia ancora patriarcale a una più dinamica, almeno in superficie.

Carosello in love: il cast del film

Il film tv è diretto da Jacopo Bonvicini, la sceneggiatura è di Simona Coppini e Armando Festa ed è prodotto da Matteo Rovere e Sydney Sibilia. Assieme a Giacomo Giorgio e Ludovica Martino, nel cast figurano anche Alessandro Tedeschi, Federico Tocci, Alberto Astorri, Guido Quaglione, Isabella Mottinelli, Giuseppe Brunetti, Maria Malandrucco, Massimo De Lorenzo e Dora Romano. Diretto da Jacopo Bonvicini, il film è scritto da Simona Coppini e Armando Festa. La durata del film è di 100 minuti ed è prevista un’unica puntata.

Streaming e tv

Appuntamento su Rai 1 in prima visione questa sera, 30 novembre 2025, alle ore 21.30. Potete seguire Carosello in love anche in diretta streaming e on demand in qualsiasi momento su Rai Play.