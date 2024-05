Carosello Carosone: il cast (attori) del film su Rai 1

Qual è il cast (attori) di Carosello Carosone, il film tv in onda in replica su Rai 1 stasera, domenica 26 maggio 2024, alle ore 21,30? Nel ruolo del protagonista troviamo Eduardo Scarpetta. Al suo fianco tanti altri attori italiani. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Eduardo Scarpetta: Renato Carosone

Vincenzo Nemolato: Gegè Di Giacomo

Ludovica Martino: Italia Levidi

Nicolò Pasetti: Peter Van Wood

Flavio Furno: Nicola Salerno

Davide Lorino: Mariano Rapetti

Tony Laudadio: Antonio Carosone

Andrea Di Maria: Aldo Russo

Leonardo Lidi: Remigio Campi

Alfonso Postiglione: Gennaro Maggio

Marianna Fontana: Carolina Daino

Mirko Ciccariello: Ottavio Carosone

Elena Pio Foresta: Olga Carosone

Diego Valentio Venditti: Febo Conti

Stefano Bollani: Alberto Curci

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast (attori) di Carosello Carosone, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera -domenica 26 maggio 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.