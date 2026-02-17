Icona app
Carmine Buschini età, dove vive, fidanzata, carriera, studi: tutto sul giovane chirurgo di Cuori 3

Carmine Buschini è uno dei protagonisti della terza stagione di Cuori, diventato famoso grazie alla fiction Rai Braccialetti Rossi.

Originario di Villaricca (Napoli) e nato nel 1996, proviene da una famiglia molto numerosa e, all’età di 10 anni, è stato abbandonato dalla madre a cui è stato tolto l’affido del figlio. Carmine è infatti cresciuto in una casa famiglia ed è poi stato adottato da una famiglia di Longiano, in provincia di Forlì-Cesena. Proprio lì ha potuto dedicarsi alla passione per la recitazione e, nel 2014, si è iscritto al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, ottenendo il diploma nel 2018.

Il primo debutto in tv e l’inizio di una carriera

La prima volta in cui è apparso nel piccolo schermo è stato nel 2013, quando un agente lo ha notato e gli ha proposto di partecipare ai provini per una campagna pubblicitaria per Coca Cola e per una nuova fiction di Rai 1, Braccialetti Rossi. L’attore deve infatti il suo successo proprio a quest’ultima serie, a cui ha preso parte nel 2014 interpretando il personaggio di Leone, un ragazzo malato di cancro che non perde mai il proprio sorriso e che affronta la vita con tanta leggerezza. Dopo la notorietà acquisita, Buschini ha preso parte ad altre produzioni Rai e, nel 2016, è stato protagonisti del videoclip Simili di Laura Pausini. Nel 2017 ha invece esordito in teatro con La partitella di Francesco Bellomo.

Nel 2018, ha interpretato il ruolo di Filippo Gravina nella fiction Il capitano Maria con protagonista Vanessa Incontrada. In seguito ha preso parte al film tv Liberi di scegliere, ispirato alla vera storia del giudice calabrese Roberto Di Bella, impegnato nella lotta contro la ‘ndrangheta. Nel 2019 ha recitato in Mentre ero via insieme a Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno. Nel 2020 c’è invece stato il progetto La guerra è finita, la miniserie ispirata ai fatti realmente avvenuti dopo la liberazione dell’Italia del 1945. Nel 2021 è stato tra i protagonisti di due fiction di successo: Cuori, dove continua a interpretare lo specializzando in chirurgia Fausto Alfieri, e Storia di una famiglia perbene, dove ha interpretato Michele Straziota, il figlio di un criminale che non intende seguire le orme del padre.

La vita privata

L’attore è sempre stato molto riservato sulla sua vita sentimentale, non rivelando molte informazioni su di sé. Il suo account Instagram ufficiale vanta la presenza di più di 330.000 followers, con cui condivide soprattutto scatti della sua attività lavorativa. Le voci dicono che in passato avrebbe avuto una relazione con Aurora Ruffino, con cui ha condiviso il set di Braccialetti Rossi, ma i due hanno sempre smentito queste indiscrezioni.

