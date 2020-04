Captain America – Il primo vendicatore: trama, cast e streaming del film stasera su Rai 2

Questa sera, 9 aprile 2020, va in onda su Rai 2 in prima serata il film Captain America – Il primo vendicatore, film del 2011 diretto da Joe Johnston. Una pellicola di fantascienza molto amata dagli appassionati del genere, che si basa sul personaggio dei fumetti creato dalla Marvel. Nel cast attori molto apprezzati come Chris Evans e Tommy Lee Jones. Ma qual è la trama e di cosa parla Captain America: il primo vendicatore? Scopriamolo insieme. Appuntamento dunque questa sera, 9 aprile 2020, su Rai 2 a partire dalle 21.20.

Captain America – Il primo vendicatore: la trama del film

Stasera su Rai 2 spazio all’eroe dei fumetti Captain America: il primo vendicatore. Si tratta del primo capitolo della saga ispirata al personaggio dei fumetti Marvel che ha riscosso grande successo a livello mondiale. Secondo la trama, il film è ambientato durante la grande Depressione. Il giovane Steve Rogers farebbe di tutto per arruolarsi, infatti è scioccato da ciò che i nazisti stanno facendo in Europa e non sopporta di starsene con le mani in mano.

La sua costituzione fragile, l’asma, l’altezza tutt’altro che idonea, però, fanno sì che venga rispedito al mittente a ogni tentativo. Finché un giorno, un uomo di stato, il dottor Abraham Erskine, s’interessa a lui e gli propone di sottoporsi alla sperimentazione di un siero che ne farà il primo super soldato dell’esercito a stelle e strisce. Nasce così Captain America. Rogers deve affrontare lo spietato Teschio Rosso, un ufficiale di Adolf Hitler che vuole impadronirsi del misterioso Tesseract e usarlo come arma per annientare il mondo.

Captain America – Il primo vendicatore film: il cast

Tanti gli attori celebri che fanno parte del cast di Captain America – Il primo vendicatore. Nei panni del protagonista troviamo Chris Evans, che interpreta il mingherlino Steve Rogers poi trasformato in Captain America. Per interpretare Steve Rogers prima dell’esperimento, l’attore è stato rimpicciolito con l’ausilio di tecniche digitali.

Tommy Lee Jones interpreta Chester Phillips, burbero colonnello dell’esercito americano, ufficiale in comando della Riserva Scientifica Strategica (Strategic Scientific Reserve o SSR in originale), impegnata nella creazione del super-soldato. Mentre Hugo Weaving è Johann Schmidt/Teschio Rosso, nazista a capo dell’HYDRA, nemesi del protagonista. Per il suo ruolo Weaving ha studiato le performance di attori quali Werner Herzog e Klaus Maria Brandauer. Ecco l’elenco completo degli attori del cast di Captain America – Il primo vendicatore e i rispettivi personaggi.

Chris Evans: Steve Rogers / Capitan America

Tommy Lee Jones: Col. Chester Phillips

Hugo Weaving: Johann Schmidt / Teschio Rosso

Hayley Atwell: Peggy Carter

Sebastian Stan: James “Bucky” Barnes

Dominic Cooper: Howard Stark

Neal McDonough: Dum Dum Dugan

Derek Luke: Gabe Jones

Stanley Tucci: Abraham Erskine

Captain America – Il primo vendicatore: trailer

Ecco il trailer ufficiale del film stasera, 9 aprile 2020, in onda su Rai 2 dalle 21.20.

Captain America – Il primo vendicatore film: streaming

Dove vedere il film Captain America: il primo vendicatore? La pellicola va in onda in prima visione giovedì 9 aprile 2020 su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Rai 2 in streaming