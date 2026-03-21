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Canzonissima: quante puntate, durata e quando finisce

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AGF
di Marco Nepi
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Canzonissima: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Canzonissima 2026? Lo show condotto da Milly Carlucci va in onda su Rai 1 in prima visione dal 21 marzo 2026 alle ore 21.30. In tutto sono previste sei puntate. Torna in una veste rinnovata lo storico format della Rai, che quest’anno mette al centro una sfida non tra cantanti, ma tra canzoni che hanno segnato la musica italiana. Nel cast grandi artisti per celebrare le canzoni più belle e significative. Ci sarà anche un panel di giudici e il pubblico voterà da casa. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: 21 marzo 2026
  • Seconda puntata: 28 marzo 2026
  • Terza puntata: 4 aprile 2026
  • Quarta puntata: 11 aprile 2026
  • Quinta puntata: 18 aprile 2026
  • Sesta puntata: 25 aprile 2026

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Canzonissima 2026? Lo show di Milly Carlucci va in onda ogni sabato sera su Rai 1 alle ore 21.30. Appuntamento per circa tre ore e mezza, fino all’una.

Streaming e tv

Dove vedere in tv e streaming Canzonissima? Il programma va in onda su Rai 1 in prima visione ogni sabato sera dal 21 marzo 2026 alle ore 21.30 con la conduzione di Milly Carlucci. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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