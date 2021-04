Canzone segreta streaming e diretta tv: dove vedere la sesta e ultima puntata

Questa sera, martedì 20 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la sesta e ultima puntata di Canzone Segreta, il nuovo show di emotainment prodotto in collaborazione con Blu Yazmine. Alla conduzione Serena Rossi, artista tra le più amate nel panorama del cinema, della musica e della tv italiana. Dove vedere la sesta e ultima puntata di Canzone segreta dal titolo Stasera canzoni segrete in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Il programma, come detto, va in onda oggi, martedì 20 aprile 2021, con una puntata speciale dal titolo Stasera canzoni segrete su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre, 101 del decoder Sky) alle ore 21,25.

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su Raiplay sarà possibile rivedere tutto grazie alla funzione on demand.

Il programma Canzone segreta darà spazio a forti emozioni e a momenti di intensa suggestione. Sotto la “lente d’ingrandimento” ospiti illustri che si alterneranno nel corso delle puntate: volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport, del giornalismo, e non solo. Dalla sua poltrona bianca, elemento iconico e identificativo del programma, il protagonista si godrà la “sorpresa” a lui dedicata, ignaro di tutto quello che accadrà. Canzone Segreta è uno show dal mood commovente ed elegante, con tutte le caratteristiche del varietà di prima serata, arricchito dal calore e dalla forza dell’emotainment, che celebra i sogni, le storie dei protagonisti e le loro emozioni. L’ospite sarà accompagnato dalle prime note della sua canzone del cuore in un personale mondo di ricordi, in un susseguirsi di filmati, fotografie e proiezioni che ripercorreranno i momenti più importanti della sua vita. Sorprese incluse.

