Quanto guadagnano i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024: stipendio, cachet, rimborso, ingaggio

Quanto guadagnano i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024, in onda su Rai 1 dal 6 al 10 febbraio? In tutto quest’anno sono ben 30 i cantanti in gara nella 74esima edizione, condotta – ancora una volta – da Amadeus. Ai cantanti in gara a Sanremo 2024 dovrebbe essere riconosciuto il solito indennizzo a titolo di rimborso spese di un importo pari a circa 48mila euro. Nessun premio in denaro è invece previsto per il vincitore, il quale potrà comunque beneficiare – così come gli altri cantanti in gara – di un ritorno economico non indifferente grazie alle vendite discografiche in crescita, alla popolarità sui social e alle ospitate in tv per merito della visibilità garantita dal Festival.

Non parliamo quindi di un cachet (stipendio) stellare per partecipare a Sanremo 2024, soprattutto paragonato a quanto normalmente guadagnano i cantanti più famosi. Per loro però la partecipazione al Festival vale molto di più, perché permette di far ascoltare la propria musica a milioni di italiani, farsi conoscere per i più giovani, e magari lanciare il nuovo disco. Insomma una vetrina di popolarità che va ben oltre il cachet per l’ingaggio. Uno stipendio che certo non gli cambierà la vita, considerando anche i costi da affrontare in quei giorni, ma che permetterà ai cantanti di Sanremo 2024 di farsi apprezzare e promuovere i propri brani. Molti artisti infatti decidono di far uscire il loro nuovo album proprio nella settimana del Festival, o possono aumentare le date del tour.

Cantanti

Abbiamo visto quanto guadagnano, ma chi sono i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024? Quest’anno ci sono ben 30 artisti. Vediamo l’elenco di tutti i cantanti con le rispettive canzoni in gara: