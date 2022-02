Quanto guadagnano i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022: rimborso, stipendio

Quanto guadagnano i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022 in onda su Rai 1 dall’1 al 5 febbraio? Ve lo diciamo subito: ai cantanti in gara a Sanremo 2022 dovrebbe essere riconosciuto il solito indennizzo a titolo di rimborso spese di un importo pari a circa 48mila euro. Nessun premio in denaro è invece previsto per il vincitore, il quale potrà comunque beneficiare – così come gli altri cantanti in gara – di un ritorno economico non indifferente grazie alle vendite discografiche in crescita, alla popolarità sui social e alle ospitate in tv per merito della visibilità garantita dal Festival. Insomma, partecipare alla kermesse non è di certo una brutta notizia per le casse dei vari artisti, ma allo stesso tempo – visti i vari costi che vanno sostenuti durante i cinque giorni – non ci si diventa ricchi… Sempre se la propria canzone non diventi un grande successo… Ma quali sono i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022? Eccoli con le rispettive canzoni: