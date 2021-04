Buongiorno, mamma: la trama della prossima puntata, la seconda

Cosa succederà nella prossima puntata (la seconda) di Buongiorno, mamma, la serie tv con Raul Bova in onda su Canale 5? Stando alle anticipazioni sulla trama, Guido non riuscirà a capacitarsi di dove siano finiti i soldi del fondo e si confiderà con Agata: l’amata moglie aveva dei segreti? Miriam, intanto, lo spronerà ad affrontare una ferita aperta… Cosa tiene ancora in piedi il suo matrimonio? Anche Sole vivrà un momento di profonda confusione: dopo essersi ubriacata ad una festa, ha baciato un ragazzo misterioso, peccato però che non si ricorderà nulla…

Nella prossima puntata di Buongiorno, mamma (stando alle anticipazioni sulla trama), Guido si renderà conto che l’amore per Anna è ancora forte e che ha ancora fiducia in lei. Intanto il vicequestore Vincenzo Colaprico scoprirà qualcosa di nuovo che riguarda Agata… la ragazza è la figlia di Maurizia. Nel passato Anna, appena diciassettenne, rimase accanto alla sua migliore amica Maurizia quando la giovane scoprì di aspettare un bambino da un uomo sposato…

Streaming e tv

Abbiamo visto la trama della prossima puntata di Buongiorno, mamma, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, andrà in onda il mercoledì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

