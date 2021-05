Buongiorno, mamma! stasera non va in onda: perché, il motivo

Perché Buongiorno, mamma! stasera – mercoledì 12 maggio 2021 – non va in onda su Canale 5? La serie di successo con Raoul Bova ha cambiato programmazione. Come vi abbiamo raccontato, la quarta puntata della serie è andata in onda ieri, 11 maggio, e non oggi come previsto inizialmente. Qual è il motivo? Si tratta di una scelta conseguente alla decisione di Rai 1 di programmare per questa sera una replica de Il Commissario Montalbano, con l’episodio Un Diario del ’43.

Mediaset quindi ha deciso di non sacrificare la propria fiction di punta del momento, Buongiorno, mamma!, contro Montalbano, che regala alla Rai sempre ottimi ascolti, anche in replica. Per questo stasera, 12 maggio, su Canale 5 andrà in onda il film Poveri ma ricchissimi. Su Rai 1 oggi era previsto un nuovo appuntamento con Ulisse – Il piacere della scoperta, ma il programma culturale di Alberto Angela è stato temporaneamente stoppato a causa del Covid.

Inizialmente si era pensato a una sospensione del programma per via degli ascolti non esaltanti, ma poi il direttore di Rai 1 Stefano Coletta ha spiegato come stanno realmente le cose: “Alberto Angela e il team di Ulisse sono al lavoro per le ultime due nuove puntate del ciclo primaverile dedicate a San Francesco e all’ambiente. Alcuna sospensione del programma! Solo un piccolo ritardo nella preparazione causa emergenza Covid. Ulisse non si tocca e torna presto!”. Al posto di Ulisse, temporaneamente bloccato dal Covid, stasera va quindi in onda una replica di Montalbano. Come contromossa Canale 5 ha deciso di anticipare Buongiorno mamma al martedì, mandando stasera il film Poveri ma ricchissimi. Anche il prossimo episodio della serie con Raoul Bova andrà in onda di martedì, 18 maggio, perché mercoledì su Rai 1 c’è la finale di Coppa Italia.