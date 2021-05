Buongiorno mamma, cambio di programmazione per la fiction: quando va in onda

Cambio di programmazione per la fiction di Canale 5 Buongiorno, mamma! La serie, con protagonista Raoul Bova, sta registrando ascolti più che soddisfacenti, andando in onda il mercoledì sera. La quarta puntata, però, è stata anticipata a martedì 11 maggio 2021. Qual è il motivo di questo cambio di programmazione? Probabilmente Mediaset vuole evitare di scontrarsi al mercoledì con Il commissario Montalbano, le cui repliche su Rai 1 garantiscono sempre ascolti record.

I fan della serie con Raoul Bova devono dunque ricordarsi che la quarta puntata va in onda oggi, martedì 11 maggio, e non di mercoledì. A determinare il cambio della rete ammiraglia Mediaset sarebbe stata la sospensione su Rai 1 di Ulisse – Il piacere della scoperta, la trasmissione di Alberto Angela in onda il mercoledì sera. Inizialmente si pensava che lo stop del programma di divulgazione fosse dovuto agli ascolti non esaltanti di questa edizione, ipotesi che ha scatenato le proteste di molti utenti, ma poi il direttore del primo canale Stefano Coletta ha spiegato come stanno davvero le cose: “Alcuna sospensione del programma! – ha spiegato – Solo un piccolo ritardo nella preparazione causa emergenza Covid. Ulisse non si tocca e torna presto!”.

Mercoledì, al posto di Ulisse, temporaneamente fermato dalla presenza di casi Covid nello staff, Rai 1 ha deciso di piazzare le repliche di Montalbano. Proprio per questo Mediaset avrebbe scelto di spostare la messa in onda della fiction Buongiorno, mamma! al martedì. La serie ha infatti registrato ottimi ascolti e va quindi preservata, evitando di farla scontrare con un colosso come Montalbano. L’appuntamento con la quarta puntata di Buongiorno mamma è quindi per martedì 11 maggio 2021, mentre il giorno seguente Canale 5 proporrà il film Poveri ma ricchissimi.