Brick Mansions: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, venerdì 1 luglio 2022, va in onda Brick Mansions, un film del 2014 diretto da Camille Delamarre. Si presenta come un remake di Banlieue 13, un film di dieci anni prima diretto da Pierre Morel. Questa pellicola ha un valore sentimentale per i fan di Paul Walker, attore di Fast and Furious venuto a mancare dopo un tragico incidente. Infatti Brick Mansions è uno dei suoi ultimi film. Di seguito vediamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Partiamo con la trama di Brick Mansions. La storia è ambientata a Detroit, una città americana. Ci troviamo in un quartiere piegato dalla malavita e ad un certo punto questo suddetto quartiere viene isolato con un muro eretto dalla polizia. I soldati controllano il perimetro affinché nessuno fugga. La zona viene ribattezzata Brick Mansions ma, anziché scemare, la criminalità diventa ancora più forte e compatta, al punto che creano una bomba ed è pronta ad esplodere. Per questo la polizia invia un loro uomo sotto copertura con la speranza che possa disinnescarla prima che sia troppo tardi.

Brick Mansions: il cast del film

Come vi abbiamo già anticipato, il protagonista di Brick Mansions è Paul Walker che interpreta Damien Collier. Ma non è da solo. Di seguito vediamo attori e i rispettivi personaggi che popolano il cast:

Paul Walker: Damien Collier

David Belle: Lino Duppre

RZA: Tremaine Alexander

Couchy Boy: K2

Catalina Denis: Lola

Ayisha Issa: Rayzah

Carlo Rota: George

Andreas Apergis: Berringer

Richard Zeman: Maggiore Renzo

Bruce Ramsay: sindaco

Frank Fontaine: nonno di Damien

David McKeown: Mike

Ryan Trudeau: Floyd

Robert Maillet: Yeti

Kwasi Songui: Big Cecil

Abdul Ayoola: poliziotto al computer

Streaming e TV

Dove vedere Brick Mansions in diretta TV e live streaming? Il film va in onda in prima serata su Italia 1 venerdì 1 luglio 2022 alle ore 21:20. Per seguire il film in diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando oppure al tasto 506 per l’HD. Chi invece vuole seguire lo spettacolo in live streaming può farlo tramite MediasetPlay, piattaforma messa a disposizione degli utenti sia via desktop che tramite app.