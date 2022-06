Boss in incognito streaming e diretta tv: dove vedere il reality con Max Giusti

Questa sera, 14 giugno 2022, va in onda la terza puntata di Boss in incognito 2022, il docu-reality di Rai 2 condotto da Max Giusti. Il format previsto è quello classico e amato dal pubblico: protagonisti sono alcuni imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare sotto mentite spoglie, per una settimana, insieme ai loro dipendenti. Solo alla fine di quest’esperienza sveleranno la loro reale identità. Ma dove è possibile vedere Boss in incognito 2022 in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma di Rai 2 va in onda questa sera – martedì 14 giugno 2022 – in prima serata alle 21.20 su Rai 2. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Boss in incognito 2022 in live streaming

Non solo tv. Non siete a casa e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il programma di Rai 2 grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Anticipazioni

Torna Boss in incognito, il docu-reality prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy che racconta le storie degli imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie: camuffati, con una nuova identità e un aspetto fisico inedito, grazie a trucco e parrucco. Confermato alla conduzione Max Giusti che, come nella precedente edizione, anche quest’anno, grazie a un travestimento e a un nome di fantasia, andrà in incognito per dare una mano ai boss e sostituirli, in alcune occasioni, nella loro missione.

Quattro le puntate di questa nuova stagione, che racconteranno altrettante realtà aziendali italiane d’eccellenza. Per non far insospettire gli operai, che si troveranno a lavorare fianco a fianco con il loro boss o con Max Giusti (entrambi camuffati), verrà detto loro che si sta girando “Back to work – Missione lavoro”.