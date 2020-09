Max Giusti, chi è il conduttore di Boss in incognito: età, carriera, moglie, figli, vita privata

Max Giusti è il nuovo conduttore di Boss in incognito, la trasmissione di Rai 2 che torna con quattro puntate inedite dall’8 settembre 2020 in prima serata. Ma chi è Mx Giusti? Qual è la sua carriera, la moglie,l’età, i figli e la vita privata? Scopriamolo insieme.

Carriera

Il suo vero nome è Massimiliano Giusti. Nato a Roma il 28 luglio del 1968, ha dunque 52 anni ed è del segno del Leone. Max Giusti proviene da una famiglia umile: la mamma è una cassiera di origini sarde, mentre il padre lavora come meccanico.Trascorre la sua infanzia nel quartiere Portuense della Capitale, per lo più in compagnia dei nonni, visto che i suoi genitori lavoravano.

Sin da giovane è attratto dal mondo dello spettacolo. Il suo esordio in tv arriva nel 1991 con i programmi Stasera mi butto e Ricomincio da due. Due anni più tardi partecipa a Mi raccomando insieme a Massimo Ranieri e nel 1996 è la volta di Mio Capitano. Nel 2001 veste i panni del conduttore televisivo con la trasmissione Stracult.

Max Giusti è noto al grande pubblico soprattutto per le sue doti di imitatore e cabarettista: tra i suoi personaggi più riusciti come non citare Al Bano e Cristiano Malgioglio. Negli anni 2000 è ospite della popolare trasmissione Quelli che il calcio, condotto all’epoca da Simona Ventura, e grazie al quale porta sul piccolo schermo alcune sue spassosissime imitazioni. Ha messo in mostra le sue doti anche a La grande notte del lunedì sera e Cocktail d’Amore. Nel 2007 entra nel cast ufficiale della serie tv Distretto di Polizia.

Un’altra grande occasione arriva nel 2008, quando prende il posto di Flavio Insinna alla guida del popolare gioco di Rai 1 Affari tuoi. Nello stesso anno conduce lo show in prima serata Stasera è la tua sera. Dopo aver interrotto nel 2013 i rapporti con Rai 1, torna in tv nel 2013 come concorrente di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti. Nel 2016 Max Giusti è approdato a Discovery dove ha condotto sul NOVE la prima edizione del game show Boom. Nel 2020 ha preso parte alla trasmissione di Rai 2 Pechino Express, in compagnia del suo amico Marco Mazzocchi. Dall’8 settembre è il nuovo conduttore di Boss in incognito.

Max Giusti vita privata: moglie e figli

È sposato dal 2009 con Benedetta Bellini. I due si sono sposati a Ostia Antica. La coppia ha due figli, Matteo (nato nel 2010) e Caterina (nata nel 2012). Prima di sposarsi con Benedetta Bellini, sua attuale moglie, Max Giusti è stato fidanzato per diversi anni con la giornalista Selvaggia Lucarelli. Molto cattolico, il popolare comico ha anche incontrato il papa. Max Giusti inoltre è un appassionato di tennis, tanto da diventare proprietario di un club di tennis a Roma. Su Instagram è seguito da quasi 91mila persone.

