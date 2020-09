Boss in incognito 2020, su Rai 2 con Max Giusti: anticipazioni

Parte questa sera, martedì 8 settembre 2020, su Rai 2 in prima serata la nuova edizione di Boss in incognito, il popolare format che racconta l’avventura degli imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare sotto mentite spoglie, per una settimana, insieme ai loro dipendenti. A guidare questa sesta edizione del docu-reality è Max Giusti. Appuntamento stasera, 8 settembre, dalle 21.20 su Rai 2 con la prima delle quattro puntate di Boss in incognito 2020. Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Torna dopo due anni il docu-reality di Rai 2 Boss in incognito, condotto in questa sesta edizione da Max Giusti. Il format è quello di sempre: raccontarci l’esperienza di alcuni imprenditori che per una settimana lavoreranno in incognito insieme ai loro dipendenti. Max Giusti ci porterà alla scoperta di realtà aziendali italiane d’eccellenza, accompagnandoci nel sempre avvincente l’incontro tra due mondi solitamente separati e distanti, quello dei boss e quello dei loro lavoratori.

Tra le novità di Boss in incognito 2020 anche il fatto che per la prima volta il conduttore assumerà un nome di fantasia e nuove sembianze: così, grazie a un travestimento, in alcune occasioni potrà dare una mano al boss e sostituirlo nella sua missione. Sia Max Giusti che il datore di lavoro entreranno in azienda con un pretesto, in modo da non insospettire gli operai. Ovviamente entrambi si presenteranno con una nuova identità e un aspetto fisico inedito, per non essere riconoscibili.

In particolare, ai lavoratori verrà detto che si sta girando “Un lavoro in sette giorni”, un documentario per la Rai che aiuta a ricollocare alcune persone che hanno perso il lavoro a causa del Covid, sottoponendole a un training di una settimana. Solo al termine della settimana, i lavoratori scopriranno che sono stati affiancati nelle loro mansioni dal loro boss e, in alcuni casi, da Max Giusti, che svelerà la sua vera identità.

Come detto la nuova stagione di Boss in incognito è composta da quattro puntate. Nella prima di stasera, 8 settembre 2020, protagonista sarà Francesca Ossani, presidente di Crik Crok, azienda leader nella produzione di patatine e snack. La sede centrale dell’azienda si trova a Pomezia in provincia di Roma, conta 150 dipendenti e 500 agenti per un volume d’affari di 40 milioni di euro. In un anno vengono prodotti 60 milioni di pacchetti di patatine che vengono distribuite in Europa fino in Brasile. I boss protagonisti delle successive puntate sono a capo di un’azienda che produce limoni, un parco di divertimenti e un’azienda di latticini. Appuntamento con Boss in incognito 2020 dall’8 settembre 2020 su Rai 2 dalle 21.20.

Potrebbero interessarti Django Unchained: trama e cast del film in onda su Tv8 Mauro Corona, l’ospite fisso di Cartabianca: carriera, vita privata, moglie, dove vive Enrico Piaggio: la storia vera che ha ispirato il film Un sogno italiano