Boss in incognito 2022: anticipazioni, ospiti, Max Giusti, azienda, datori, lavoratori, quante puntate, streaming, Rai 2

Boss in incognito, il docu-reality di Rai 2 condotto da Max Giusti, torna a partire da martedì 31 maggio 2022. Il programma, giunto alla settima edizione, racconta le storie degli imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie: camuffati, con una nuova identità e un aspetto fisico inedito, grazie a trucco e parrucco. Ma quali sono le anticipazioni, gli ospiti, le aziende e i datori di lavoro della nuova edizione? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni e format

Torna con quattro puntate inedite Boss in incognito 2022. Alla conduzione confermato Max Giusti, che torna dunque in Rai dopo averlo visto su Tv8 con Guess my age. In ogni puntata per una settimana il capo dell’azienda protagonista lavorerà a stretto contatto con i propri dipendenti sotto mentite spoglie. Tramite trucco e parrucco studiati ad hoc, raccoglierà le confidenze dei propri lavoratori per capire quali aspetti migliorare.

Nel corso della puntata, inoltre, emergeranno le storie personali di alcuni lavoratori. Storie di vita vera, a volte difficili, costellate da batoste e prove da superare. Alla fine dell’episodio, coloro i quali hanno lavorato con il boss verranno convocati nel suo ufficio, dove avverrà lo svelamento.

Confermato alla conduzione Max Giusti che, come nella precedente edizione, anche quest’anno, grazie a un travestimento e a un nome di fantasia, andrà in incognito per dare una mano ai boss e sostituirli, in alcune occasioni, nella loro missione.

Quattro le puntate di questa nuova stagione, che racconteranno altrettante realtà aziendali italiane d’eccellenza. Per non far insospettire gli operai, che si troveranno a lavorare fianco a fianco con il loro boss o con Max Giusti (entrambi camuffati), verrà detto loro che si sta girando “Back to work – Missione lavoro”.

L’esperienza di Boss in incognito permetterà a due mondi solitamente separati e distanti, quello dei boss e quello dei loro lavoratori, di incontrarsi: da un lato, i datori di lavoro avranno l’opportunità di conoscere meglio chi lavora per loro e di capire, più dall’interno, punti di forza e criticità della propria azienda; dall’altro, i lavoratori, senza saperlo, avranno l’opportunità di farsi conoscere dai propri titolari, spesso considerati inarrivabili, ma anche di conoscerli meglio umanamente, e non solo professionalmente. Solo una volta terminata la settimana di riprese nell’azienda, i lavoratori scopriranno che sono stati affiancati nelle loro mansioni dal loro boss e, in alcuni casi, da Max Giusti, che svelerà la sua vera identità.

Boss in incognito 2022: le aziende

Nella prima puntata di Boss in incognito 2022, in onda il 31 maggio su Rai 2, protagonista sarà Martina Oliviero, giovane manager dell’azienda Oliviero, che produce torrone e cioccolata per la grande distribuzione. La sede dell’azienda si trova a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, conta centoventi dipendenti, diecimila metri quadri di stabilimenti e, ogni anno, trasforma ottomila quintali di cioccolata e produce oltre cinquemila quintali di torrone. Nelle prossime puntate, Max Giusti arriverà in un’azienda che produce yachts, in un’azienda che produce pizze fresche confezionate e in un’azienda che si occupa di imballaggi industriali.

Quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni e le aziende di Boss in incognito 2022, ma quante puntate sono previste? In tutto quattro nuovi episodi, a partire da martedì 31 maggio su Rai 2 dalle 21.20. Di seguito la programmazione completa (Attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: martedì 31 maggio 2022

Seconda puntata: martedì 7 giugno 2022

Terza puntata: martedì 14 giugno 2022

Quarta puntata: martedì 21 giugno 2022

Streaming e tv

Dove vedere Boss in incognito 2022 in diretta tv e in streaming? Il docu-reality viene proposto in prima serata su Rai 2 da martedì 31 maggio alle ore 21.20. Rai 2 è disponibile al canale 2 del telecomando del digitale terrestre. Chi vuole seguire in diretta streaming il programma può farlo collegandosi a RaiPlay.