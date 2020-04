Borg McEnroe: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Rai 3

Questa sera, domenica 5 aprile 2020, in prima serata su Rai 3 va in onda Borg McEnroe, film del 2017 per la regia di Janus Metz. La pellicola, che racconta una storia di sport e delle imprese di due grandi tennisti, vede come protagonisti Sverrir Gudnason e Shia LaBeouf.

Vediamo qui di seguito tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Borg McEnroe film: trama

Borg McEnroe racconta la leggendaria rivalità tra due dei migliori tennisti della storia, che si sono fronteggiati per 14 volte in quattro anni (tra il 1978 e il 1981): Björn Borg (Sverrir Gudnason) e John McEnroe (Shia Labeouf). Più calmo il primo e più impetuoso il secondo, i due giocatori hanno spesso portato gli spettatori o l’arbitro di turno ad avere degli attacchi d’ira. La loro è una contrapposizione che non si esaurisce sul campo da tennis, dato che lo svedese e lo statunitense hanno due personalità e stili di vita profondamente diversi: è proprio per questo che le loro sfide sono sempre così avvincenti e li hanno proiettati tra le stelle del firmamento sportivo. La pellicola ne racconta da vicino la sfida al torneo di Wimbledon del 1980.

Borg McEnroe film: cast

Qui di seguito il cast del film al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Sverrir Gudnason – Björn Borg

– Björn Borg Shia LaBeouf – John McEnroe

– John McEnroe Stellan Skarsgård – Lennart Bergelin

– Lennart Bergelin Tuva Novotny – Mariana Simionescu

– Mariana Simionescu Robert Emms – Vitas Gerulaitis

– Vitas Gerulaitis Jason Forbes – Arthur Ashe

– Arthur Ashe Björn Granath – Bengt Grive

– Bengt Grive Scott Arthur – Peter Fleming

– Peter Fleming Tom Datnow – Jimmy Connors

– Jimmy Connors Jane Perry – Kay McEnroe

– Kay McEnroe Thomas Hedengran – Lennart Hyland

– Lennart Hyland David Bamber – John Barrett

– John Barrett Claes Ljungmark – Mats Hasselqvist

Borg McEnroe film: trailer

Ecco il trailer del film:

Borg McEnroe film: diretta tv e streaming

Come vedere il film Borg McEnroe in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – domenica 5 aprile 2020 – a partire dalle 21,20 su Rai 3. La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 503 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile invece al tasto 103 del decoder.

Potrebbero interessarti Bella da morire, cosa è successo nella terza puntata della serie su Rai 1 Bella da morire: trama ultima puntata, le anticipazioni Ascolti tv sabato 4 aprile 2020: Viva RaiPlay, Ciao Darwin, Stasera Italia

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Come vedere Rai 3 in streaming