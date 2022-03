Chi è Blind, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2022

Chi è Blind, il concorrente che partecipa alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2022? Il programma torna in prima serata, con doppio appuntamento settimanale, su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. Blind fa parte del gruppo di naufraghi partiti per una nuova avventura in Honduras. Ma cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Blind: età, programmi TV, Instagram, vero nome

Classe 2000, Blind è un giovane rapper che entra nel cast dell’Isola dei famosi 2022. Nato a Ponte San Giovanni, in provincia di Perugia, all’anagrafe risponde al nome di Franco Popi Rujanin. Ha coltivato la passione per la musica sin da ragazzino, poi a 16 anni ha lasciato gli studi per dedicarsi appieno al settore sondando il terreno. Perché ha scelto Blind come pseudonimo? Il rapper ha spiegato: “Blind vuol dire cieco, non guardare in faccia gli ostacoli, le critiche e tutto quello che ti può ostacolare”. Essendo molto giovane, Blind è presente anche sui social, in particolare Instagram dove condivide anche spezzoni della vita privata. Lato carriera, Blind ha raggiunto popolarità partecipando ai casting di X Factor 14. L’anno seguente ha pubblicato il suo libro autobiografico, intitolato Cicatrici. L’unico album che ha pubblicato finora si intitola Cuore Nero.

