Blanca 3: le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata, 3 novembre

Questa sera, lunedì 3 novembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la sesta puntata di Blanca 3, la terza stagione della serie tv con protagonista Maria Chiara Giannetta, tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi. Alla regia della serie Nicola Abbatangelo. In tutto sono previste sei puntate. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Mentre Liguori affronta le conseguenze delle sue azioni, Blanca deve confrontarsi una volta per tutte con le bugie di Domenico, che la riguardano da vicino e la portano a chiedersi una volta per tutte se faccia bene a fidarsi di lui. In una corsa contro il tempo, Blanca decide di portare avanti l’indagine sul bambino scomparso mettendosi in pericolo in prima persona. Riuscirà a non avere paura del “buio” che troverà?

Blanca 3: il cast

Abbiamo visto la trama della sesta puntata di Blanca 3, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Confermatissimi gli attorie e le attrici che hanno contribuito, con i loro personaggi, al successo della fiction durante la seconda stagione. A cominciare da Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno. Non mancheranno però diverse new entry, per creare nuove dinamiche.

Dopo l’addio dell’attore Pierpaolo Spollon (Doc – nelle tue mani) che, nel ruolo di Sebastiano, nelle prime due stagioni ha fatto battere il cuore d’amore e di paura alla protagonista, arriva Domenico Diele (Romeo è Giulietta). L’ agente Domenico Falena è uno specialista in sicurezza e protezione di navi cargo che navigano lungo rotte marine pericolose. Bello, ombroso e affascinante quanto basta, potrebbe essere lui il nuovo oggetto del desiderio di Blanca. Matilde Gioli (Doc – nelle tue mani) è Eva Faraldi, una donna di potere a capo dell’agenzia di security.

Una professionista intrepida che aiuterà il commissariato San Teodoro a risolvere un intricato caso e che ha molto a cuore il suo dipendente Falena. Pure troppo. La figura chiave per Blanca, Domenico e Liguori è il medico Cristian Gardi, interpretato da Biagio Forestieri (Una mamma imperfetta). Un neonatologo che da anni è volontario di un’associazione umanitaria specializzata in adozioni internazionali. Di seguito gli attori e i relativi personaggi interpretati. Blanca Ferrando: Maria Chiara Giannetta

Michele Liguori: Giuseppe Zeno

Vicequestore Bacigalupo: Enzo Paci

Domenico Falena: Domenico Diele

Nello Carità: Gualtiero Burzi

Nadia Zunino: Michela Cescon

Leone Ferrando: Ugo Dighero

Cristian Gardi: Biagio Forestieri

Veronica Alberici: Chiara Baschetti

Stella Musso: Federica Cacciola

Lucia Ottonello: Sara Ciocca Con la partecipazione di Matilde Gioli

Streaming e diretta tv

Dove vedere Blanca 3 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.