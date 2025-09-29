Blanca 3: trama, cast, location, attori, personaggi, quante puntate e streaming Rai 1

Da lunedì 29 settembre 2025 alle ore 21,30 su Rai 1, a due anni di distanza dalla seconda stagione, va in onda Blanca 3, la serie tv con protagonista Maria Chiara Giannetta, tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi. Torna la consulente più colorata e intuitiva, ma molte cose sono cambiate. Alla regia della serie Nicola Abbatangelo. Maria Chiara Giannetta indossa ancora una volta le felpe colorate e l’atteggiamento scanzonato di Blanca, ma rivela un’inedita fragilità perché questa volta la consulente cieca ha paura del buio e del futuro. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Blanca non ha più al suo fianco l’adorata Linneo, cane guida e spalla, ma ritrova la giovane Lucia (Sara Ciocca), la fidata amica Stella (Federica Cacciola) e il padre Leone (Ugo Dighero), amorevole e premuroso.

In commissariato ci sono sempre il Vicequestore Bacigalupo (Enzo Paci) e, soprattutto, l’ispettore Liguori (Giuseppe Zeno) che nel finale della seconda stagione ha scelto un’altra donna, anche se i sentimenti che prova per Blanca sono tutt’altro che svaniti. E anche Blanca non riesce a ignorare gli stessi sentimenti fino a quando, a sparigliare le carte nel loro rapporto, non arriva Domenico Falena (Domenico Diele), un contractor che si occupa di sicurezza navale in zone marittime pericolose. Domenico lavora per un’agenzia diretta dall’affascinante manager Eva Faraldi (Matilde Gioli), che lo considera il suo agente migliore.

Blanca lo incontra durante il caso della prima puntata, che si svilupperà per tutta la stagione e che li metterà a stretto contatto sulle tracce di un bambino scomparso, facendoli scoprire molto più simili di quanto pensassero. Tra i protagonisti non può mancare Genova che, con ambientazioni particolari tra i suoi luoghi caratteristici, fornisce la cornice per i casi d’indagine di ogni puntata.

Blanca 3: il cast

Abbiamo visto la trama di Blanca 3, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Confermatissimi gli attorie e le attrici che hanno contribuito, con i loro personaggi, al successo della fiction durante la seconda stagione. A cominciare da Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno. Non mancheranno però diverse new entry, per creare nuove dinamiche.

Dopo l’addio dell’attore Pierpaolo Spollon (Doc – nelle tue mani) che, nel ruolo di Sebastiano, nelle prime due stagioni ha fatto battere il cuore d’amore e di paura alla protagonista, arriva Domenico Diele (Romeo è Giulietta). L’ agente Domenico Falena è uno specialista in sicurezza e protezione di navi cargo che navigano lungo rotte marine pericolose. Bello, ombroso e affascinante quanto basta, potrebbe essere lui il nuovo oggetto del desiderio di Blanca. Matilde Gioli (Doc – nelle tue mani) è Eva Faraldi, una donna di potere a capo dell’agenzia di security.

Una professionista intrepida che aiuterà il commissariato San Teodoro a risolvere un intricato caso e che ha molto a cuore il suo dipendente Falena. Pure troppo. La figura chiave per Blanca, Domenico e Liguori è il medico Cristian Gardi, interpretato da Biagio Forestieri (Una mamma imperfetta). Un neonatologo che da anni è volontario di un’associazione umanitaria specializzata in adozioni internazionali. “La serie inizia con Blanca che affronta il lutto del suo cane guida Linneo”, spiega Giannetta. “Una perdita che rifiuta come qualsiasi forma di aiuto. Ma dovrà ritrovare la sua leggerezza”. Per l’attrice sarà un momento di riflessione per il pubblico: “Quando c’è un momento buio non va rifiutato, ma metabolizzato per poi passare a vita nuova”. Al posto di Linneo – che nella realtà si chiama Fiona – ci sarà ‘Cane 3’ “perché Blanca fa fatica a dargli un nome”. Rispetto a Linneo “ha un carattere differente, ha degli occhi simpaticissimi e molto profondi. Sarà interessante scoprire come cresce ed evolve il rapporto con Blanca: molto spesso, nella realtà, chi perde un cane tende a non riprenderlo più per il forte dolore provato. Per questioni anagrafiche di Linneo, nella seconda stagione era meno centrale nella trama”. Di seguito gli attori e i relativi personaggi interpretati. Blanca Ferrando: Maria Chiara Giannetta

Michele Liguori: Giuseppe Zeno

Vicequestore Bacigalupo: Enzo Paci

Domenico Falena: Domenico Diele

Nello Carità: Gualtiero Burzi

Nadia Zunino: Michela Cescon

Leone Ferrando: Ugo Dighero

Cristian Gardi: Biagio Forestieri

Veronica Alberici: Chiara Baschetti

Stella Musso: Federica Cacciola

Lucia Ottonello: Sara Ciocca Con la partecipazione di Matilde Gioli Blanca 3: dove eravamo rimasti Nel finale della seconda stagione, Liguori ha scelto un’altra donna, anche se i sentimenti che prova per Blanca sono tutt’altro che svaniti. E anche Blanca non riesce a ignorare gli stessi sentimenti fino a quando, a sparigliare le carte nel loro rapporto, non arriva Domenico Falena (la new entry Domenico Diele), un contractor che si occupa di sicurezza navale in zone marittime pericolose. Domenico lavora per un’agenzia diretta dall’affascinante manager Eva Faraldi (la new entry Matilde Gioli), che lo considera il suo agente migliore. Al fianco di Blanca, torneranno anche la giovane Lucia (Sara Ciocca), la fidata amica Stella (Federica Cacciola), il padre Leone (Ugo Dighero), amorevole e premuroso, e il vicequestore Bacigalupo (Enzo Paci).

Location e libri

Ma dove è stata girata (location) Blanca 3? Anche le riprese della terza stagione sono state effettuate a Genova e dintorni: tra i luoghi scelti, Piazza Matteotti, Piazza San Matteo e Piazza delle Fontane Marose, ma anche Camogli (dove la protagonista vive). Gli interni, invece, sono stati girati negli studi di Formello (Roma) di Lux Vide.

La serie, come noto, è tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi, editi da e/o. La scrittrice ad oggi ha scritto tre libri con protagonista Blanca Ferrando: “Blanca” (2009), “Tre, numero imperfetto” (2012), “Rosso Caldo” (2014), “La danza dei veleni” (2019) e “Blanca e le niñas viejas” (2022). La serie, però, inserisce numerose idee nate dagli sceneggiatori.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Blanca 3 su Rai 1? In tutto andranno in onda sei puntate, ciascuna dalla durata di 100 minuti. La prima andrà in onda ol 29 settembre 2025; la sesta e ultima il 3 novembre. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: 29 settembre

Seconda puntata: 6 ottobre

Terza puntata: 13 ottobre

Quarta puntata: 20 ottobre

Quinta puntata: 27 ottobre

Sesta puntata: 3 novembre

Streaming e tv

Dove vedere Blanca 3 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.