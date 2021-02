Black Rain – Pioggia sporca: tutto quello che c’è da sapere sul film

Black Rain – Pioggia sporca: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 22 febbraio 2021, alle ore 21,20 su La7 va in onda Black Rain – Pioggia sporca, film del 1989 diretto da Ridley Scott, con Michael Douglas, Andy García, Ken Takakura, Kate Capshaw e Yūsaku Matsuda. La storia è centrata su due poliziotti di New York che, dopo aver catturato un membro della Yakuza, devono scortarlo in Giappone. Una volta a destinazione, il prigioniero riesce a fuggire, costringendo i due ufficiali a immergersi sempre più profondamente nel misterioso mondo della malavita locale. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nick Conklin è un compassato veterano della polizia di New York che vive al di sopra delle proprie possibilità, e dunque sospettato di corruzione dalla commissione disciplinare. Nick è indebitato a causa di un divorzio appena concluso e per il mantenimento dei due figli. Mentre pranzano in un bar italiano, Nick e il suo partner Charlie Vincent si insospettiscono di un gruppo di gangster giapponesi ed italiani, seduti nello stesso locale, quando un altro giapponese fa irruzione armato con altri uomini, e si impadronisce di un pacco dal leader degli orientali. Mentre il nuovo arrivato sta per uscire, uno dei giapponesi al tavolo dice qualcosa di offensivo e viene pugnalato al petto e recisa la gola. Nick e Charlie inseguono l’omicida riuscendo ad arrestarlo. Il giapponese è uno Yakuza di nome Sato. La situazione si complica ulteriormente quando con il massimo disappunto Nick riceve ordini superiori di far estradare Sato, pur accettando di scortarlo fino ad Osaka.

Black Rain – Pioggia sporca: il cast del film

Abbiamo visto la trama Black Rain – Pioggia sporca, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Michael Douglas: Nick Conklin

Andy García: Charlie Vincent

Ken Takakura: Masahiro Matsumoto

Kate Capshaw: Joyce

Yūsaku Matsuda: Sato

Shigeru Kôyama: Sovrintendente Ohashi

John Spencer: Capitano Oliver

Luis Guzmán: Frankie

Stephen Root: Berg

Tomisaburō Wakayama: Sugai

Toshishiro Obata: mediatore

Yūya Uchida: Nashida

Guts Ishimatsu: Katayama

Richard Riehle: Crown

George Kyle: Farentino

Ken Kensei: figlio di Matsumoto

Streaming e tv

Dove vedere Black Rain – Pioggia sporca in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 22 febbraio 2021 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.

