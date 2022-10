Bigfoot Junior: trama, personaggi e streaming del film d’animazione

Questa sera, sabato 8 ottobre 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Bigfoot Junior, film d’animazione franco-belga diretto da Ben Stassen e Jeremy Degruson. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il tredicenne Adam Harrison vive un’adolescenza complicata per via dei suoi capelli scombinati e dei suoi piedi molto grandi, che lo rendono il bersaglio di tre bulli. Un giorno scopre che il padre, che credeva morto anni fa, è ancora vivo e scappa di casa per cercarlo. Dopo aver ricevuto un passaggio da un camionista, arriva nel bosco dove trova l’indirizzo che stava cercando, tuttavia quando si trova in cima ad una rupe sente un rumore brusco. Lanciando un sasso si rende conto di non essere solo e, spaventato, inizia a scappare ma la sua gamba resta intrappolata in una trappola per orsi e quando un camion lo sta per investire, una figura misteriosa lo salva. Nel frattempo la madre di Adam, Shelly, lo sta cercando. Il camionista avverte di aver visto quel che lui ritiene un Bigfoot.

Personaggi e doppiatori

Abbiamo visto la trama di Bigfoot Junior, ma quali sono i personaggi e i doppiatori del cartone animato? Ecco la lista completa:

Lorenzo D’Agata: Adam Harrison

Massimo De Ambrosis: Bigfoot/Dr. Harrison

Claudia Catani: Shelly Harrison

Alessio Cigliano: Wallace Eastman

Carlo Reali: Dr. Billingsley

Alessandro Rossi: Wilbur

Gabriele Lopez: Steve

Davide Lepore: Trapper

Ughetta d’Onorascenzo: Weecha

Roberta De Roberto: Tina

Mattia Fabiano: Tony

Leonardo Angrisano: Dale

Leonardo Della Bianca: Charlie

Enzo Avolio: Preside Jones

Alessandro Messina: Camionista

Streaming e tv

Dove vedere Bigfoot Junior in diretta tv e live streaming? Il cartone animato va in onda oggi – sabato 8 ottobre 2022 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.