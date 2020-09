Chi è Benedetta Armellin, la tentatrice di Temptation Island 2020

Benedetta Armellin è una delle tentatrici di Temptation Island 2020, il docu-reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Dopo l’uscita della coppia formata da Amedeo e Sofia, che hanno deciso di uscire insieme dal programma, le cinque coppie che continuano il loro viaggio nei sentimenti sono: Alberto e Speranza, Anna e Gennaro, Carlotta e Nello, Nadia e Antonio e Serena e Davide. Ma chi è Benedetta Armellin, tentatrice di Temptation Island 2020? Scopriamolo insieme.

Classe 1998, Benedetta Armellin ha 22 anni ed è nata a Carate Brianza, in provincia di Monza-Brianza. Nonostante la giovanissima età, Benedetta ha collezionato già molte esperienze nel mondo dello spettacolo e della televisione. Dopo aver partecipato alle selezioni di Miss Italia – è stata eliminata alle fase finali -, Benedetta ha partecipato ad alcune puntate del programma di Rai 2 Detto Fatto. Successivamente, ha affiancato i conduttori di TeleLombardia in alcune trasmissioni della rete regionale.

Pur lavorando come conduttrice e showgirl, la tentatrice di Temptation Island continua comunque a studiare. Benedetta Armellin studia infatti Lingue all’Università Cattolica di Milano ed ha in programma di laurearsi il prossimo dicembre. Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che, pur essendo single, nel corso del reality condotto da Alessia Marcuzzi si è avvicinata a Nello, fidanzato di Carlotta. Molto attiva sui social, il suo profilo Instagram è seguito da circa 14mila persone.

Abbiamo visto chi è la tentatrice single di Temptation Island 2020, ma dove vedere il programma in diretta tv e live streaming? Come detto, il programma va in onda in prima serata ogni mercoledì su Canale 5 (tasto cinque del telecomando del digitale terrestre). Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it, che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone, e su Witty Tv. Qui sarà possibile vedere anche clip e contenuti extra dedicati alle decisioni dei partner per arrivare al falò finale.

