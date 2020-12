Ben is back, la trama del film con Julia Roberts

Cosa non farebbe una mamma per il proprio figlio? E cosa non farebbe un figlio per riavvicinarsi alla propria famiglia, soprattutto nei giorni di festa? Ben is back è un film drammatico del 2018 scritto e diretto da Peter Hedges con protagonista Julia Roberts e Lucas Hedges. Il film, distribuio da Notorius Pictures, dura 103 e arriva in prima serata su Rai 1 lunedì 14 dicembre 2020. Ecco di cosa parla la trama.

Tutto sul film Ben is back: trama, cast, streaming

Trama

Ben vive in una comunità per tossicodipendenti, ma per le vacanze di Natale gli viene concesso di tornare a casa e trascorrere quei giorni di festa con la famiglia. Il ragazzo coglie la palla al balzo e, forte delle parole del suo assistente, torna a casa conscio che la vicinanza con gli affetti più cari non potrà fargli che bene. Peccato che Ben abbia dimenticato di avvisare del suo ritorno e la mamma Holly, seppur strabiliata, accoglie il figlio con immensa gioia. La donna però è piuttosto scettica e non crede che il ragazzo abbia compiuto chissà quali progressi circa la sua condizione. I buoni propositi del ragazzo però molto presto vengono messi in discussione con l’arrivo dei fantasmi del passato. Dopo una riunione con il gruppo di supporto, Ben infatti cede alla tentazione e torna a fare uso di droghe. Il ragazzo alterna momenti di debolezza ad altri di lucidità, per questo la madre decide di comprenderlo e di aiutarlo. Ben però è sotto ricatto dal suo spacciatore, ma questo Holly non lo sa.

Il cast completo di Ben is back

Dove vedere in tv e in streaming Ben is back

Potrebbero interessarti Cops Una banda di poliziotti cast: attori e personaggi della miniserie Sky Cops Una banda di poliziotti streaming e diretta tv: dove vedere il film Sky Cops Una banda di poliziotti: la location del film Sky