Ben is back, il cast del film in onda su Rai 1

Questa sera, lunedì 14 dicembre 2020, in prima serata e in prima tv arriva il film Ben is back, una pellicola drammatica del 2018 diretta e scritta da Peter Hedges, che in questo film ha inserito nel cast proprio suo figlio, il secondogenito. La storia segue Ben, un ragazzo di 19 anni che ha problemi di tossicodipendenza e per questo motivo è stato mandato in una comunità a sostegno di questi problemi. Ma, con l’arrivo delle vacanze di Natale, a Ben viene data la possibilità di tornare a casa e stare un po’ con la famiglia. Ben però non avvisa la madre e piomba a casa di punto in bianco. Holly, la mamma, accetta di buon grado la presenza del figlio, ma non crede che abbia fatto grandi progressi e in poco tempo scoprirà di avere ragione. Vediamo chi c’è nel cast del film.

Tutto sul film Ben is back: trama, cast, streaming

Il cast

Partiamo dal protagonista, Ben Burns, interpretato da Lucas Hedges. Come avrete intuito dal cognome, Lucas è il secondogenito del regista e sceneggiatore di questo film. Nonostante sia molto giovane – classe 1996 – questo non è il suo primo film: infatti ha debuttato con L’amore secondo Dan, sempre diretto dal papà, dopodiché l’abbiamo visto recitare anche in altri film come Un giorno cmoe tanti, Grand Budapest Hotel, Tre manifesti a Ebbind, Missouri, Honey Boy e French Exit. Ad interpretare la mamma di Ben, Holly, è la mitica e instancabile Julia Roberts, un’attrice che non ha bisogno di presentazioni. Nel cast di Ben is back vediamo poi Kathryn Newton che interpreta Ivy Burns, poi Courtney B. Vance invece interpreta Neal Beeby, Alexandra Park invece è Cara K, mentre Rachel Bay Jones è Beth Conyers. Poi vediamo David Zaldivar che è Spider, Mia Fowler che è Lacey, Jakari Fraser è Liam. Infine vediamo Cameron Roberts, Michael Esper, Myra Lucretia Taylor e Tim Guinee.

La trama del film Ben is back

Dove vedere in tv e in streaming Ben is back

