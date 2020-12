Ben is back, il film natalizio su Rai 1: trama, cast e streaming

Questa sera, lunedì 14 dicembre 2020, su Rai 1 arriva il film Ben is back, una pellicola del 2018 con protagonista Julia Roberts. Il film è scritto e diretto da Peter Hedges ed è ambientato nelle festività natalizie, quindi perfetto per questo periodo e per chi in genere ama i film drammatici. Il film ha ricevuto una menzione speciale alla Festa del cinema di Roma nel 2018 ed è stato presentato al Toronto International Film Festival prima di approdare nelle sale. Ma di cosa parla? Vediamo trama e cast.

Trama

Ben ha 19 anni e vive in una comunità di recupero per alcolisti e tossicodipendenti. Per le vacanze di Natale, però, decide di tornare dalla famiglia, ma senza avvisare piomba a casa della madre la vigilia di Natale. La donna in un primo momento appare felice di riavere il figlio a casa, ma dopo qualche ora capirà che Ben non è ancora pronto a vivere al di fuori della comunità.

Cast

Chi vediamo nel cast? Partiamo dalla protagonista, Holly Burns, la mamma di Ben, interpretata da Julia Roberts. Ad interpretare invece l’adolescente Ben è Lucas Hedges. Nel cast poi vediamo Kathryn Newton, Courtney B. Vance, Alexandra Park, Rachel Bay Jones e Michael Esper.

Streaming

Dove vedere il film? Ben is back come già detto arriva lunedì 14 dicembre 2020 in prima serata, ore 21:25, e in prima tv su Rai 1. Il primo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può farlo su RaiPlay.

Dove vedere in tv e in streaming Ben is back

